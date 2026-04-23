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《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光　玩家讚嘆船員「容光煥發」

記者黃冠瑋／綜合報導

自從去年雕塑商隱藏黑旗主角暗示變化後，關於《刺客教條：黑旗》重製消息就一直不斷被爆料，像是重製定名、神秘編碼、印尼評級等。如今隨著育碧公布23日展開遊戲發表後，就有人意外搶先曝光關於重製版預告短片，對比舊版後發現，船員臉部竟容光煥發，讓不少玩家讚嘆，「畫面效果出乎意料的好」。

▼《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光。（圖／翻攝自Reddit／ZamnBoii）

▲▼《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光。（圖／翻攝自Reddit／ZamnBoii）

事情其實是，隨著育碧即將公開《刺客教條：黑旗》重製完整預告資訊後，就有人在Reddit意外洩漏一段關於重製預告11秒片段，從洩漏的影片以及圖片中包括愛德華肯威與黑鬍子交談的畫面、黑鬍子潛伏在陰影中伺機獵殺的場景，以及他倚靠在寒鴉號上欣賞海景的畫面，種種畫面經過先前版本對比後，就會發現此次重製畫面可說是全面升級，並且與先前預告不同的是，光是海上戰鬥就描繪著許多細節，像是大砲推進、船員掌舵、船隻轟炸木屑等，都證明了官方此次可說是下足了工夫。

雖說目前洩漏內容都只是過場動畫，但光是這樣改變，對於多數玩家而言，早已認為遊戲真正畫面也差不到哪去，甚至很有可能如出一轍。另外，之前也有傳出重製版會改編成符合系列RPG時代風格，不過後續被推翻將會是一款維持一貫單人冒險，角色導向的遊戲，至於遊戲何時正式上市，則是傳出將於7月9日發售，最終確認還需等待官方正式揭曉。

▼《刺客教條黑旗》重製畫質明顯提升。（圖／翻攝自Reddit／ZamnBoii）

▲▼《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光。（圖／翻攝自Reddit／ZamnBoii）

11 second clip of the Black Flag Resynced trailer leaked
by u/ZamnBoii in GamingLeaksAndRumours

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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