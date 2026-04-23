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公司送夏威夷度假！工程師曝獨特享受方式「窩飯店寫程式」

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 Valve 長年以來提供員工優渥福利，其中包括公司出資的夏威夷度假行程，近期一名工程師的發言，讓這項福利再次成為外界關注焦點。Fletcher Dunn 日前在社群平台發文表示，自己正參加公司提供的夏威夷旅遊，並形容這是「非常棒的員工福利」，不過，他也坦言自己度假的方式與一般人不同，仍持續埋首於電腦工作。

▼公司送度假、工程師窩飯店寫程式。（圖／翻攝自夏威夷旅遊局）▲▼夏威夷歐胡島檀香山威基基海灘、鑽石頭山。（圖／夏威夷旅遊局提供）

他指出，這段期間主要用來處理自己負責的開源專案 GameNetworkingSockets，並補上過去兩年累積的問題回報與程式更新請求，該專案主要用於處理 UDP 傳輸、訊息分割與重組、點對點連線及加密等網路技術。當有網友詢問是否在海灘使用筆電時，Dunn 則回應，因為光線過強影響螢幕觀看，目前是在室內環境工作「像吸血鬼一樣待在昏暗房間」，不過他也強調這就是自己的享受方式。

Valve 提供員工旅遊福利的消息過去已流傳多年，甚至有說法指出該制度已持續約 20 年，公司承擔航班、住宿以及大約為期八天的停留期間的大部分費用，此次事件再度引發外界對該公司企業文化的關注。由於 Steam 在 PC 遊戲市場佔據關鍵地位，Valve的一舉一動往往受到玩家社群高度關注。

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