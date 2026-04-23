前索尼總裁突揭離職內幕　一句「不配合」遭撤換害內部動盪

記者黃冠瑋／綜合報導
前索尼互動娛樂（SIE）旗下PlayStation總監吉田修平自從離開前東家後，就不斷受到各界關注，對此他也時常透過訪問發表對於遊戲業界的各種看法。近日隨著2026年澳洲遊戲節盛大展開，吉田修平也突然公開當年離開真相，原因竟是他多次婉拒當時執行長吉姆雷恩荒謬要求，就被無情撤換，消息瞬間引發熱議。
▼前索尼總裁突揭離職內幕。（圖／翻攝自X／@yosp）
根據外媒報導，自從2019年4月吉姆雷恩擔任SIE新任掌舵人後，隨即便在11月就宣布要把原本吉田修平撤換，當時消息一出引起外界不少猜測，雖說當時公告很不明確的說要由於吉田要去做「另一個計畫」的負責人，因此不便擔任SIE工作室工作，但外界一致認為恐有內幕。對此，吉田修平當時則表示，「其實我很享受這個職位，因為公司裡的每個人都知道我多麼熱愛獨立遊戲」。同時他也強調「我很享受推廣和宣傳獨立遊戲的工作」。
如今隨著吉田修平於2025年離開索尼已滿一年，他也在近日2026年澳洲遊戲節上大膽說出，其實吉姆雷恩會想讓我從SIE工作室離開，原因是我多次拒絕他所提的一些荒謬方案。雖說他並未明確說出具體荒謬內容，但從他離職後多次建議索尼不要推行「服務型遊戲」策略，就可得知荒謬方案就是服務型策略，而這項計畫也引發了內部多位開發者的不滿，也間接導致另一位PlayStation傳奇開發Connie Booth憤而離職，轉往美商藝電。
另外，關於吉姆雷恩風評，也是歷代SIE掌舵手中最令人飽受批評的對象之一，他過去曾公開質疑為什麼會有人想玩老時代的 PS 遊戲，引起許多玩家反彈，在位期間也可以說是導向索尼服務型策略大失敗的主要推手之一，多數服務型遊戲僅有《絕地戰兵2》成功。
Shuhei Yoshida says he was fired from being head of PlayStation first-party by Jim Ryan because he didn’t listen to him!— Genki✨ (@Genki_JPN) April 20, 2026
“I helped Santa Monica to make God of War, Naughty Dog to make Uncharted and The Last of Us, and Sucker Punch to make the beautiful Ghost of Tsushima. Ghost… pic.twitter.com/aRIDvgaitZ
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