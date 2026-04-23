前索尼總裁突揭離職內幕　一句「不配合」遭撤換害內部動盪

記者黃冠瑋／綜合報導

前索尼互動娛樂（SIE）旗下PlayStation總監吉田修平自從離開前東家後，就不斷受到各界關注，對此他也時常透過訪問發表對於遊戲業界的各種看法。近日隨著2026年澳洲遊戲節盛大展開，吉田修平也突然公開當年離開真相，原因竟是他多次婉拒當時執行長吉姆雷恩荒謬要求，就被無情撤換，消息瞬間引發熱議。

▼前索尼總裁突揭離職內幕。（圖／翻攝自X／@yosp）

根據外媒報導，自從2019年4月吉姆雷恩擔任SIE新任掌舵人後，隨即便在11月就宣布要把原本吉田修平撤換，當時消息一出引起外界不少猜測，雖說當時公告很不明確的說要由於吉田要去做「另一個計畫」的負責人，因此不便擔任SIE工作室工作，但外界一致認為恐有內幕。對此，吉田修平當時則表示，「其實我很享受這個職位，因為公司裡的每個人都知道我多麼熱愛獨立遊戲」。同時他也強調「我很享受推廣和宣傳獨立遊戲的工作」。

如今隨著吉田修平於2025年離開索尼已滿一年，他也在近日2026年澳洲遊戲節上大膽說出，其實吉姆雷恩會想讓我從SIE工作室離開，原因是我多次拒絕他所提的一些荒謬方案。雖說他並未明確說出具體荒謬內容，但從他離職後多次建議索尼不要推行「服務型遊戲」策略，就可得知荒謬方案就是服務型策略，而這項計畫也引發了內部多位開發者的不滿，也間接導致另一位PlayStation傳奇開發Connie Booth憤而離職，轉往美商藝電。

另外，關於吉姆雷恩風評，也是歷代SIE掌舵手中最令人飽受批評的對象之一，他過去曾公開質疑為什麼會有人想玩老時代的 PS 遊戲，引起許多玩家反彈，在位期間也可以說是導向索尼服務型策略大失敗的主要推手之一，多數服務型遊戲僅有《絕地戰兵2》成功。