上班竟收27年前寶物！80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包　市價曝光

記者楊智仁／綜合報導

一名《寶可夢》卡牌愛好者近日分享意外驚喜，表示自己在周一上班時，竟從老闆手中獲得一包已有約27年歷史的稀有卡包，此次事件因其「意外來源」與「稀有收藏」的雙重因素，引發不少玩家關注，也再度帶動市場對早期《寶可夢》卡牌的討論熱度。

Now this is a crazy way to start my Monday. My boss is in his 80s, knows nothing about cards, just knows I’m into Pokemon cards and he left this on my chair for me to see today. pic.twitter.com/8nkXTZvT5W — The PokeDads (@ThePokeDads_) April 20, 2026

該名玩家在社群平台發文指出，當天抵達工作崗位時，發現座位上放著一包《寶可夢》卡片，來源正是其年約 80 歲的老闆。對方雖對卡牌收藏並不熟悉，但知道員工熱衷於《寶可夢》，因此將整理地下室時找到的卡包贈送給他，而非原本打算丟棄。

這包卡片為《寶可夢 劇場版：超夢的逆襲》限定紀念卡包，僅在電影上映期間於戲院發放。該電影於 1998 年在日本上映，並於 1999 年進軍美國市場，卡包內容多以劇中經典場景為主題，例如超夢對戰畫面，以及皮卡丘與傑尼龜等角色合作的橋段。

由於該卡包屬於戲院限定贈品，隨著電影下檔後便停止發放，目前僅能在二手市場取得，根據玩家社群說法，若為未拆封且保存良好的版本，市價最高可達約 100 美元；而該名玩家所獲得的卡包，預估價值約在50美元左右。