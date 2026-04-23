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上班竟收27年前寶物！80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包　市價曝光

記者楊智仁／綜合報導

一名《寶可夢》卡牌愛好者近日分享意外驚喜，表示自己在周一上班時，竟從老闆手中獲得一包已有約27年歷史的稀有卡包，此次事件因其「意外來源」與「稀有收藏」的雙重因素，引發不少玩家關注，也再度帶動市場對早期《寶可夢》卡牌的討論熱度。

該名玩家在社群平台發文指出，當天抵達工作崗位時，發現座位上放著一包《寶可夢》卡片，來源正是其年約 80 歲的老闆。對方雖對卡牌收藏並不熟悉，但知道員工熱衷於《寶可夢》，因此將整理地下室時找到的卡包贈送給他，而非原本打算丟棄。

這包卡片為《寶可夢 劇場版：超夢的逆襲》限定紀念卡包，僅在電影上映期間於戲院發放。該電影於 1998 年在日本上映，並於 1999 年進軍美國市場，卡包內容多以劇中經典場景為主題，例如超夢對戰畫面，以及皮卡丘與傑尼龜等角色合作的橋段。

由於該卡包屬於戲院限定贈品，隨著電影下檔後便停止發放，目前僅能在二手市場取得，根據玩家社群說法，若為未拆封且保存良好的版本，市價最高可達約 100 美元；而該名玩家所獲得的卡包，預估價值約在50美元左右。

關鍵字：寶可夢

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