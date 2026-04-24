ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《權力遊戲：國王大道》10hr搶先試玩！從落寞貴族闖出史詩人生　戲迷2026必玩大作

記者蘇晟彥／綜合報導

深受全球戲迷熱愛的《權力遊戲》，近期知名遊戲開發、發行商網石集團（Netmarble Corporation）宣布取得HBO®正式授權，將推出以開放世界為核心玩法的ARPG《權力遊戲：國王大道》，玩家將扮演北境貴族繼承人，展開一場在命運戲劇捉弄下、充滿緊湊故事情節的冒險詩章。本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先在上市前體驗遊戲，就快速帶著讀者一起領略遊戲的獨特魅力！

＊遊戲截圖為測試版本，正確內容以正式上線版本為主＊

▼玩家將扮演北境貴族「提瑞家族」繼承人展開史詩級的冒險篇章。

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《權力遊戲：國王大道》為一款開放世界ARPG，玩家將扮演北境一個貴族家族「提瑞家族」的繼承人，展開一場原創故事。遊戲背景設定在深受劇迷喜愛的第四季，劇情將與瓊恩・雪諾、拉姆斯・波頓及瑟曦・蘭尼斯特等經典角色一同展開冒險，前進維斯特洛探究未知的陰謀。

而在這次的故事中，遊戲將注重在「冷兵器」的交鋒，初始將可以選擇「傭兵」、「騎士」與「暗殺者」三種職業進行選擇，將分別可以使用雙手劍／雙劍、雙手斧／護手及雙短劍／西洋劍，每個職業都有屬於自己的戰鬥風格，像是記者所體驗的「暗殺者」就是以爽快連技搭配打擊感十足的體術，在快速的刺殺集中讓對手的血量快速耗光，在本作中並沒有像是弓手、法師等職業，要靠著刀光劍影殲滅敵人。

玩家可以依照自己喜好的戰鬥風格選擇喜歡的職業。當然，網石招牌的捏臉也是完全沒落下，尤其是在RPG遊戲中，能將角色「塑造」的更像自己，能更有感的沉浸到遊戲中。

▼《權力遊戲：國王大道》主打冷兵器交鋒，三個主要職業都是以冷兵器輸出職業為主，並沒有「遠距離」的職業。

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遊戲主要以戰鬥系統及劇情世界觀兩大特色，如果有玩過類似《刺客教條》、《對馬戰鬼》類型的遊戲的玩家，對於《權力遊戲：國王大道》絕對不陌生，戰鬥系統採用動作遊戲設計，在遇見敵人時可以選擇「正面硬上」、「刺殺」等方式逐一殲滅對手，如果選擇刺殺，就必須妥善運用周遭環境以及遮蔽物，繞道背後出奇致勝讓敵人越來越少。

如果選擇正面硬上，一般雜魚可以靠著爽快的連招（輕擊跟重擊交錯使用）解決，每個職業可以使用兩種武器，但怒氣值累積滿時，還可以使出交替攻擊來個爽快大連招，爽感滿點，就如同在玩無雙遊戲一樣紓壓。

而《權力遊戲：國王大道》可不是單純的割草遊戲，當遇到隊長級、Boss時，就得仔細觀察對方出招的順序，當亮出橘光時可以靠著格擋完全抵銷傷害、甚至給出追擊，當閃著紅光時則必須依靠閃避逃到攻擊範圍外，雖然可以靠著練等、裝備來彌平差距，但如果想要完全平A不閃招，在初期可是很容易就Game Over，而這樣的戰鬥機制大大提升了戰鬥的爽感跟難易度。

此外，遊戲中也設置了副本的系統，這些更高難度的Boss不僅要審慎思考戰鬥方式，更必須與夥伴們齊心協力，當完成攻略時真的會有一股滿滿的成就感。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼喜歡暗殺的玩家也可以在遊戲中取得樂趣。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

除了戰鬥系統外，遊戲也從《權力遊戲》第四季的故事背景中，延伸出原創的故事劇情，在開放世界常有的支線任務、隱藏在遺跡中的文件、甚至是懸賞的通緝犯等，各種豐富的遊戲內容都可以讓玩家更深入了解《權力遊戲：國王大道》中維斯特洛的世界觀。

當然，在戲劇中各種「經典場景、角色」，像是拉姆斯 ‧ 波頓、黑城堡等等，都將活靈活現地出現在玩家的視野中，而官方也曾在訪談中指出，《權力遊戲：國王大道》並不是單純跟隨影集中的情節，而是提供給玩家「另外一個視角」能更仔細的探索原作故事外的另一面。

此外，除了各種精細的過場動畫外，也錄製了全英文的配音能玩家能「更沉浸」在這個精心打磨的全新世界中。

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲中各種支線任務能讓玩家更了解遊戲的世界觀。

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 《權力遊戲：國王大道》 。（圖／記者蘇晟彥攝）

整體來說，在大約十小時的遊戲內容中，還是有太多太多的內容沒辦法仔細探索，但《權力遊戲：國王大道》作為網石與HBO聯手打造的開放世界動作冒險遊戲，不管是遊戲性、故事的精采程度，再加上已經在歐美上市獲得的好口碑，絕對是2026年年初不可錯過的好遊戲。

《權力遊戲：國王大道》預計在2026年5月21日正式上市。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【弟弟直接開大招XD】手勢一擺立刻擊飛對手的戰鬥陀螺！

推薦閱讀

《權力遊戲：國王大道》10hr搶先試玩！從落寞貴族闖出史詩人生　戲迷2026必玩大作

Ubisoft 《刺客教條》神作重製　夢回13年經典海戰、全新劇情

《降世神通》整部電影外流...動畫師批「多年心血遭到無視」

網紅砸千萬買漫畫：最高評級「航海王、七龍珠」　網憂炒作擴大

要唱完1025隻寶可夢！日人氣歌手4分鐘狂飆213隻　周年企劃開跑

《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光　玩家讚嘆船員「容光煥發」

前索尼總裁突揭離職內幕　一句「不配合」遭撤換害內部動盪

上班竟收27年前寶物！80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包　市價曝光

Ubisoft《怒海戰記》花百億玩家剩300人　小團隊海盜新作爆紅

公司送夏威夷度假！工程師曝獨特享受方式「窩飯店寫程式」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《降世神通》整部電影被外流

Ubisoft 《刺客教條》神作重製

卡普空要求YouTuber下架成人模組內容

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡

《怒海戰記》花百億面臨玩家流失

《Pickmon》陷抄襲爭議想改名

《戰神》宇宙交棒亡妻「勞菲」

中國動畫公司倒閉...降薪仍撐不住

《權力遊戲：國王大道》搶先試玩

最新新聞

《權力遊戲：國王大道》搶先試玩

Ubisoft 《刺客教條》神作重製

《降世神通》整部電影被外流

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

日人氣歌手4分鐘狂唱213隻寶可夢

《刺客教條黑旗》重製預告搶曝光

前索尼總裁突揭離職內幕

80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包

《怒海戰記》花百億面臨玩家流失

公司送度假、工程師窩飯店寫程式

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366