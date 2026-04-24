《權力遊戲：國王大道》10hr搶先試玩！從落寞貴族闖出史詩人生　戲迷2026必玩大作

記者蘇晟彥／綜合報導

深受全球戲迷熱愛的《權力遊戲》，近期知名遊戲開發、發行商網石集團（Netmarble Corporation）宣布取得HBO®正式授權，將推出以開放世界為核心玩法的ARPG《權力遊戲：國王大道》，玩家將扮演北境貴族繼承人，展開一場在命運戲劇捉弄下、充滿緊湊故事情節的冒險詩章。本次《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先在上市前體驗遊戲，就快速帶著讀者一起領略遊戲的獨特魅力！

＊遊戲截圖為測試版本，正確內容以正式上線版本為主＊

▼玩家將扮演北境貴族「提瑞家族」繼承人展開史詩級的冒險篇章。



《權力遊戲：國王大道》為一款開放世界ARPG，玩家將扮演北境一個貴族家族「提瑞家族」的繼承人，展開一場原創故事。遊戲背景設定在深受劇迷喜愛的第四季，劇情將與瓊恩・雪諾、拉姆斯・波頓及瑟曦・蘭尼斯特等經典角色一同展開冒險，前進維斯特洛探究未知的陰謀。

而在這次的故事中，遊戲將注重在「冷兵器」的交鋒，初始將可以選擇「傭兵」、「騎士」與「暗殺者」三種職業進行選擇，將分別可以使用雙手劍／雙劍、雙手斧／護手及雙短劍／西洋劍，每個職業都有屬於自己的戰鬥風格，像是記者所體驗的「暗殺者」就是以爽快連技搭配打擊感十足的體術，在快速的刺殺集中讓對手的血量快速耗光，在本作中並沒有像是弓手、法師等職業，要靠著刀光劍影殲滅敵人。

玩家可以依照自己喜好的戰鬥風格選擇喜歡的職業。當然，網石招牌的捏臉也是完全沒落下，尤其是在RPG遊戲中，能將角色「塑造」的更像自己，能更有感的沉浸到遊戲中。

▼《權力遊戲：國王大道》主打冷兵器交鋒，三個主要職業都是以冷兵器輸出職業為主，並沒有「遠距離」的職業。

遊戲主要以戰鬥系統及劇情世界觀兩大特色，如果有玩過類似《刺客教條》、《對馬戰鬼》類型的遊戲的玩家，對於《權力遊戲：國王大道》絕對不陌生，戰鬥系統採用動作遊戲設計，在遇見敵人時可以選擇「正面硬上」、「刺殺」等方式逐一殲滅對手，如果選擇刺殺，就必須妥善運用周遭環境以及遮蔽物，繞道背後出奇致勝讓敵人越來越少。

如果選擇正面硬上，一般雜魚可以靠著爽快的連招（輕擊跟重擊交錯使用）解決，每個職業可以使用兩種武器，但怒氣值累積滿時，還可以使出交替攻擊來個爽快大連招，爽感滿點，就如同在玩無雙遊戲一樣紓壓。

而《權力遊戲：國王大道》可不是單純的割草遊戲，當遇到隊長級、Boss時，就得仔細觀察對方出招的順序，當亮出橘光時可以靠著格擋完全抵銷傷害、甚至給出追擊，當閃著紅光時則必須依靠閃避逃到攻擊範圍外，雖然可以靠著練等、裝備來彌平差距，但如果想要完全平A不閃招，在初期可是很容易就Game Over，而這樣的戰鬥機制大大提升了戰鬥的爽感跟難易度。

此外，遊戲中也設置了副本的系統，這些更高難度的Boss不僅要審慎思考戰鬥方式，更必須與夥伴們齊心協力，當完成攻略時真的會有一股滿滿的成就感。

▼喜歡暗殺的玩家也可以在遊戲中取得樂趣。



除了戰鬥系統外，遊戲也從《權力遊戲》第四季的故事背景中，延伸出原創的故事劇情，在開放世界常有的支線任務、隱藏在遺跡中的文件、甚至是懸賞的通緝犯等，各種豐富的遊戲內容都可以讓玩家更深入了解《權力遊戲：國王大道》中維斯特洛的世界觀。

當然，在戲劇中各種「經典場景、角色」，像是拉姆斯 ‧ 波頓、黑城堡等等，都將活靈活現地出現在玩家的視野中，而官方也曾在訪談中指出，《權力遊戲：國王大道》並不是單純跟隨影集中的情節，而是提供給玩家「另外一個視角」能更仔細的探索原作故事外的另一面。

此外，除了各種精細的過場動畫外，也錄製了全英文的配音能玩家能「更沉浸」在這個精心打磨的全新世界中。

▼遊戲中各種支線任務能讓玩家更了解遊戲的世界觀。



整體來說，在大約十小時的遊戲內容中，還是有太多太多的內容沒辦法仔細探索，但《權力遊戲：國王大道》作為網石與HBO聯手打造的開放世界動作冒險遊戲，不管是遊戲性、故事的精采程度，再加上已經在歐美上市獲得的好口碑，絕對是2026年年初不可錯過的好遊戲。

《權力遊戲：國王大道》預計在2026年5月21日正式上市。