ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Ubisoft 《刺客教條》神作重製　夢回13年經典海戰、全新劇情

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft 今日宣布，《刺客教條》系列最新作品《刺客教條：黑旗 同步重置》，將於 2026 年 7 月 9 日在全球同步推出，忠實重新翻製了 2013 年經典名作《刺客教條IV：黑旗》。本作採用最新一代 Anvil 引擎完全重新打造，不僅大幅提升視覺效果，更強化了遊戲體驗，包括以「招架」為核心的戰鬥系統、改良的匿蹤與跑酷機制、更具深度的海戰玩法，以及全新的劇情內容。

▲▼ 刺客教條 。（圖／Ubisoft）

故事背景設定在海盜黃金時代的《刺客教條：黑旗 同步重置》，邀請玩家化身為愛德華．肯威，在加勒比海橫行霸道。這位放蕩不羈的海盜船長意外捲入了刺客與聖殿騎士之間糾葛百年的衝突。在愛德華追求名利與財富的過程中，他將與黑鬍子、安妮．邦妮以及白棉布傑克等傳奇人物交手；與此同時，海盜們辛苦建立起的一切，其命運正懸於一線。

在《刺客教條：黑旗 同步重置》線上發表會中，Ubisoft 也確認了曾獲葛萊美獎提名的音樂人 Woodkid 將再度回歸《刺客教條》系列，而雙方合作重新編寫的曲目預計於今年稍晚揭曉。

本作標準版在 PlayStation®5、Xbox Series X|S 以及 PC 平台（Ubisoft Store、Steam 與 Epic Games Store*）推出。

此外，凡預購《刺客教條：黑旗 同步重置》的玩家，將可獲得「黑鬍子的深紅組合包（Blackbeard's Crimson Pack）」，內含愛德華．肯威專屬服裝、一對彎刀以及一組手槍。官方同時也公布了標準版、豪華版與典藏版的內容：
・ 標準版 – 包含主遊戲。
・ 豪華版 – 僅有數位版。包含主遊戲、刺客大師角色組合包（Master Assassin Character Pack）以及刺客大師航海組合包（Master Assassin Naval Pack）。
・典藏版 – 包含豪華版所有內容，外加高級實體典藏品：愛德華公仔、愛德華可戴式金屬胸針、專屬 SteelBook® 鐵盒、布質地圖等等。

▲▼ 刺客教條 。（圖／Ubisoft）

關鍵字：刺客教條黑旗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

推薦閱讀

《權力遊戲：國王大道》10hr搶先試玩！從落寞貴族闖出史詩人生　戲迷2026必玩大作

Ubisoft 《刺客教條》神作重製　夢回13年經典海戰、全新劇情

《降世神通》整部電影外流...動畫師批「多年心血遭到無視」

網紅砸千萬買漫畫：最高評級「航海王、七龍珠」　網憂炒作擴大

要唱完1025隻寶可夢！日人氣歌手4分鐘狂飆213隻　周年企劃開跑

《刺客教條黑旗》重製預告搶先曝光　玩家讚嘆船員「容光煥發」

前索尼總裁突揭離職內幕　一句「不配合」遭撤換害內部動盪

上班竟收27年前寶物！80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包　市價曝光

Ubisoft《怒海戰記》花百億玩家剩300人　小團隊海盜新作爆紅

公司送夏威夷度假！工程師曝獨特享受方式「窩飯店寫程式」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《降世神通》整部電影被外流

Ubisoft 《刺客教條》神作重製

卡普空要求YouTuber下架成人模組內容

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡

《怒海戰記》花百億面臨玩家流失

《Pickmon》陷抄襲爭議想改名

《戰神》宇宙交棒亡妻「勞菲」

中國動畫公司倒閉...降薪仍撐不住

《權力遊戲：國王大道》搶先試玩

最新新聞

《權力遊戲：國王大道》搶先試玩

Ubisoft 《刺客教條》神作重製

《降世神通》整部電影被外流

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

日人氣歌手4分鐘狂唱213隻寶可夢

《刺客教條黑旗》重製預告搶曝光

前索尼總裁突揭離職內幕

80歲老闆送《寶可夢》絕版卡包

《怒海戰記》花百億面臨玩家流失

公司送度假、工程師窩飯店寫程式

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366