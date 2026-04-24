Ubisoft 《刺客教條》神作重製　夢回13年經典海戰、全新劇情

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft 今日宣布，《刺客教條》系列最新作品《刺客教條：黑旗 同步重置》，將於 2026 年 7 月 9 日在全球同步推出，忠實重新翻製了 2013 年經典名作《刺客教條IV：黑旗》。本作採用最新一代 Anvil 引擎完全重新打造，不僅大幅提升視覺效果，更強化了遊戲體驗，包括以「招架」為核心的戰鬥系統、改良的匿蹤與跑酷機制、更具深度的海戰玩法，以及全新的劇情內容。

故事背景設定在海盜黃金時代的《刺客教條：黑旗 同步重置》，邀請玩家化身為愛德華．肯威，在加勒比海橫行霸道。這位放蕩不羈的海盜船長意外捲入了刺客與聖殿騎士之間糾葛百年的衝突。在愛德華追求名利與財富的過程中，他將與黑鬍子、安妮．邦妮以及白棉布傑克等傳奇人物交手；與此同時，海盜們辛苦建立起的一切，其命運正懸於一線。

在《刺客教條：黑旗 同步重置》線上發表會中，Ubisoft 也確認了曾獲葛萊美獎提名的音樂人 Woodkid 將再度回歸《刺客教條》系列，而雙方合作重新編寫的曲目預計於今年稍晚揭曉。

本作標準版在 PlayStation®5、Xbox Series X|S 以及 PC 平台（Ubisoft Store、Steam 與 Epic Games Store*）推出。

此外，凡預購《刺客教條：黑旗 同步重置》的玩家，將可獲得「黑鬍子的深紅組合包（Blackbeard's Crimson Pack）」，內含愛德華．肯威專屬服裝、一對彎刀以及一組手槍。官方同時也公布了標準版、豪華版與典藏版的內容：

・ 標準版 – 包含主遊戲。

・ 豪華版 – 僅有數位版。包含主遊戲、刺客大師角色組合包（Master Assassin Character Pack）以及刺客大師航海組合包（Master Assassin Naval Pack）。

・典藏版 – 包含豪華版所有內容，外加高級實體典藏品：愛德華公仔、愛德華可戴式金屬胸針、專屬 SteelBook® 鐵盒、布質地圖等等。