《降世神通》整部電影外流...動畫師批「多年心血遭到無視」

記者楊智仁／綜合報導

改編自人氣動畫《降世神通》的新作電影《安的傳奇》 ( The Legend of Aang: The Last Airbender ) ，近日傳出完整影片遭外流。事件起於一名社群用戶聲稱已取得該片完整內容，隨後該用戶更表示，若官方未在短時間內釋出預告，將進一步公開完整電影內容。最終整部影片確實被上傳至網路，儘管相關貼文事後遭刪除，但已有大量網友下載，劇情劇透與剪輯內容迅速在網路擴散。

▼《降世神通：最後的氣宗》。（圖／翻攝自Avatar: The Last Airbender）

對此，參與製作的動畫師 Julia Schoel 公開批評，指出此舉對創作者極不尊重，無視多年製作心血，原作角色拓芙配音員 Michaela Jill Murphy 也呼籲觀眾停止觀看與散布外流內容，建議等官方正式上映後再行支持。《安的傳奇》 最初預計於年初上映，後延期至 10 月並確定取消院線上映，改為於 Paramount+ 上架，此舉原已引發部分粉絲不滿，如今再遭遇外流事件使作品處境更加複雜。

目前，外界對於該片是否仍會如期推出看法不一，有部分粉絲呼籲抵制外流內容支持正式版本，也有人認為應重新考慮院線上映，甚至提前推出以回應市場熱度，就連聲優們希望能在戲院看到，並表示透過大銀幕能感受到作品的震撼。儘管已有部分觀眾透過外流版本觀看，但仍有不少粉絲選擇等待官方正式發行。