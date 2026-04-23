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網紅砸千萬買漫畫：最高評級「航海王、七龍珠」　網憂炒作擴大

記者楊智仁／綜合報導

美國網紅 Logan Paul 近日跨足漫畫收藏領域，宣布以總價 55 萬美元 ( 約 1700 萬台幣 ) 購入兩部經典日本漫畫：《航海王》與《七龍珠》第一話的高評級收藏版本，Paul 在社群平台形容這是「世界上最偉大的漫畫」。

▼網紅 Logan Paul 砸千萬買漫畫。（圖／翻攝自推特）▲▼漫畫。（圖／翻攝自推特）

其中《航海王》初回章評級為 9.0 據稱全球僅有三本達到此等級，《七龍珠》則為 9.2 評級，為目前已知最高等級之一，他同時表示，自己的「漫畫收藏之旅才剛開始」，未來不排除持續購入更多作品。不過，此舉在漫畫與動漫社群中引發部分反彈，有網友質疑 Paul 是否真正接觸過作品內容，甚至有留言稱「可能一集都沒看過」，也有人擔憂，隨著大型網紅與投資者進入收藏市場，可能推高價格並加劇轉售與炒作問題。

事實上 Logan Paul過去已多次涉足收藏市場，他曾以約 1640 萬美元出售一張評級為 PSA 10 的稀有寶可夢卡，創下交易紀錄，相較之下，此次漫畫收藏金額雖較低但關注度同樣不減。事實上近年不只寶可夢卡評級夯，漫畫「評級制度」也悄然崛起，主流機構 Certified Guaranty Company 會針對紙張保存狀態、完整度等進行評分，滿分為 10 分，越高分當然價值也越驚人。

關鍵字：航海王七龍珠漫畫

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