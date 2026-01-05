比Switch還貴？經典任天堂3DS二手價暴漲　停產翻兩倍賣破萬

記者楊智仁／綜合報導

任天堂經典掌上型主機 Nintendo 3DS 近年雖已停產，卻在 2025 年迎來驚人的二手行情漲幅。根據海外市場觀察，部分 3DS 機型轉售價格已接近 400 美元 ( 約 12500 台幣 )，甚至出現價格超越現行 Nintendo Switch 情況，引發玩家與收藏族群熱議。

▼任天堂3DS的二手行情漲幅驚人。（圖／翻攝自任天堂）

3DS 於 2011 年推出是 Nintendo DS 系列的後繼機種，並支援大量 DS 遊戲向下相容，其最大特色在於「裸視 3D」顯示技術，玩家可透過螢幕側邊滑桿自由調整立體深度，此外也首度導入 Circle Pad 類比操作提升遊戲操作手感。主機初上市時售價為 250 美元，但因早期銷售表現不如預期，任天堂隨後將價格下調至 170 美元，並陸續推出多款改良版本，包括廣受玩家喜愛的 New Nintendo 3DS XL，系列最終全球累積銷量約 7,590 萬台，成為任天堂史上重要掌機之一。

儘管 3DS 已於 2021 年停止生產，官方也在 2024 年 4 月 關閉 eShop 與線上服務，但其二手市場反而持續升溫。根據海外市場觀察 New Nintendo 3DS XL 目前依主機保存狀況不同，價格約落在 200 至 350 美元之間。若與現行主機相比，任天堂已於 2025 年 8 月將原版 Nintendo Switch 售價調漲至 340 美元，原因與美國對進口商品加徵關稅有關。至於 GameStop 販售的整新 New Nintendo 3DS XL，價格已來到 379 美元。

分析指出，3DS 能在停產多年後仍維持高人氣，除了擁有大量優質獨佔作品外，也與改機圈的活躍度密切相關。即使官方支援已終止，改造後的 3DS 仍可執行各類應用程式，甚至能透過串流方式遊玩新世代主機或 PC 遊戲，展現高度延展性。此外，部分 3DS 遊戲本身也因數量稀少而大幅升值，例如《寶可夢 歐米加紅寶石／阿爾法藍寶石》雙版本合輯，市價已突破 1,100 美元，進一步帶動整體 3DS 收藏市場熱度。