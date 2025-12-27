ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《決勝時刻》傳Switch版即將完成？　十年承諾有望激玩家回流

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪旗下人氣射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》自從上市後，就傳出遊戲討論度極低、銷量不佳等問題，讓該系列面臨前所未有的威脅。不過如今將迎來重磅消息，有外媒指出專為《決勝時刻》所開發的任天堂Switch版「幾乎已經完成」，並可能將在2026年1月Xbox Developer Direct上實現當初十年承諾。

▼《決勝時刻》系列傳Switch版已接近完成階段。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

▲▼《決勝時刻》系列傳Switch版已接近完成階段。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

根據外媒報導，時常在爆料微軟相關事務的外媒記者Jez Corden指出，已知《決勝時刻》系列Switch版雖然目前已經快開發完成，但原先目標是定在2026年發行，因此目前還不會發售，但該專案已達稱新的里程碑，雖說目前還不清楚該項專案是以現有遊戲的移植版，像是《決勝時刻：黑色行動7》又或者是《決勝時刻：現代戰域》，還是一款全新子系列作品，但該項消息可說是替《決勝時刻》系列重新注入希望，畢竟11月才剛出的《決勝時刻：黑色行動7》評價可說是不盡理想。

對此，會有如此計畫進展，其實是要回朔到自從微軟收購動視暴雪後，便持續確保《決勝時刻》系列在PlayStation平台與Xbox、PC版本同步發行，並且早在2022年，微軟遊戲執行長 Phil Spencer 就曾表示，要讓《決勝時刻》在Switch上順暢運行，也驗證了僅幾年微軟試圖轉向跨平台策略決心。一直到2023年，微軟在聯邦貿易委員會與微軟自己訴訟案件期間，更表示已簽署一份「具有約束力的十年法律協議，將《決勝時刻》帶給任天堂玩家」，並承諾遊戲將在任天堂平台上與Xbox同日發售，並且提供完整功能和內容對等。

對此，動視發言人也在今年6月更加強調，「我們致力於將《決勝時刻》系列帶到Switch上」，並證實微軟和動視正共同努力實現此目標，但當時並未提供任何發行時程的預期。如今迎來即將發表消息，對於喜愛《決勝時刻》系列的玩家而言，可說是非常好的消息，畢竟Switch就是主打隨時隨地遊玩，再加上動視已有超過十年未在任天堂主機上推出《決勝時刻》系列作品，距離上一款已是2013年在Wii U上發行的《決勝時刻：魅影》移植版，因此一旦消息證實，將有望為目前《決勝時刻》系列重新找回失去的玩家。

關鍵字：決勝時刻微軟

