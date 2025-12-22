ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

獨立遊戲喊話「別在Xbox買自家商品」　怒槓微軟聲援巴勒斯坦

記者楊智仁／綜合報導

以拉霸機玩法聞名的獨立遊戲《Luck Be a Landlord》開發者 Dan DiIorio，近日公開呼籲玩家不要在 Xbox 平台購買該作，並表態支持對微軟的抵制行動，原因在於微軟持續與以色列保持合作關係，並被指間接支持其對巴勒斯坦的軍事行動。

▼開發者 Dan DiIorio 呼籲別在 Xbox 買自家遊戲。（圖／翻攝自Steam）▲▼別在 Xbox 買自家遊戲。（圖／翻攝自Steam）

DiIorio 於 12 月 18 日轉發調查型遊戲媒體《People Make Games》宣布抵制 Xbox 的貼文，並在社群平台上直言，「請不要在 Xbox 上購買《Luck Be a Landlord》。」他同時宣布，將捐出 1 萬美元予「巴勒斯坦兒童救援基金會」，希望能部分抵銷該遊戲為微軟所帶來的收益。

《Luck Be a Landlord》最早於 2023 年在 PC 平台推出，是一款 Roguelike 類型的拉霸機遊戲，玩家需透過可升級、調整的拉霸機來賺取金錢繳交房租，該作因獨特玩法受到關注在Steam 上為極度好評，也被認為對後來的話題作品《Balatro》帶來啟發，並於今年移植至多個主機平台。

DiIorio 隨後也向外媒表示，不論是否在 Xbox 平台購買過遊戲，都希望玩家能依自身能力捐款支持巴勒斯坦兒童救援基金會，並呼籲擁有 Xbox Game Pass 訂閱的用戶考慮取消訂閱。事實上，這並非首起獨立開發者公開與 Xbox 劃清界線的案例。今年 4 月《Tenderfoot Tactics》開發團隊便宣布，為聲援針對以色列的 BDS（抵制、撤資、制裁）運動，已將遊戲自 Xbox 商店下架。當時開發者曾表示，希望微軟能正視員工與消費者的聲音，停止與以色列軍方的商業往來。

