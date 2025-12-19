ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

體驗善意趁現在！萬代冬季特賣開跑　《艾爾登法環》下殺65折

記者蘇晟彥／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於 19日宣布，STEAM冬季特賣活動正式開跑，時間將持續3周，將在2026年1月6日（二）結束，其中被譽為此生必玩的魂類遊戲《艾爾登法環》下殺65折，今年剛上市的延伸作品《艾爾登法環：黑夜降臨》也下殺75折，要盡情享受被虐快感的玩家，可以趁這一波快點入手加入充滿「善意」的世界。

▼萬代冬季特賣開跑，艾爾登法環下殺65折。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）

▲▼ 萬代 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在今年的STEAM冬季特賣中，將由FromSoftware所開發的各作品領軍，包含獲獎無數，可以於廣大世界中盡情探索並挑戰自我極限的動作RPG《艾爾登法環》，擁有獨立世界，需要與其他玩家一同克服極端情境的合作動作生存遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》，以及節奏快速，挑戰以自訂機甲於立體空間展開戰鬥的《機戰傭兵™VI 境界天火™》，都將分別於本次特賣活動中以6.5折、7.5折及5折的超值優惠震撼登場。

節奏冒險名作《PATAPON 1+2 REPLAY》，將以「四個太鼓」奏響冒險之旅；穿梭於人類世界及數碼世界之間，一邊培育喜愛的數碼寶貝，一邊追尋真相的RPG《數碼寶貝物語 時空異客》，亦將分別推出6.6折及8折的優惠。

此外，還有眾多廣受玩家喜愛的重量級作品，包含《鐵拳8》、《超級機器人大戰Y》、《小小夢魘3》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》、《空戰奇兵7 未知天際》，以及戲劇性探索動作RPG《CODE VEIN 噬血代碼》等，也將於限時特賣中以最低0.8折起的驚喜價格回饋玩家。

STEAM冬季特賣優惠品項包含：
．《艾爾登法環》數位標準版：6.5折
．《艾爾登法環 黑夜君臨》數位標準版：7.5折
．《艾爾登法環 黑夜君臨》數位豪華版：8折
．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位標準版、數位豪華版：5折
．《PATAPON 1+2 REPLAY》數位標準版：6.6折
．《數碼寶貝物語 時空異客》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：8折
．《鐵拳8》數位標準版：4折
．《超級機器人大戰Y》數位標準版：6.7折
．《超級機器人大戰Y》數位終極版：7折
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位標準版：5折
．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位終極版：5.4折
．《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》數位標準版：2折
．《小小夢魘3》數位豪華版：6.6折
．《空戰奇兵7 未知天際》數位標準版：0.8折
．《CODE VEIN》數位標準版：1.5折

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶不想穿...】柴柴穿上雨衣後　獨自縮牆角滿臉奧嘟嘟超可憐XD

推薦閱讀

體驗善意趁現在！萬代冬季特賣開跑　《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？　「蟑螂偵察機」成德軍新武器

瑪利歐現身信義區！任天堂冬季同樂會「限量特典等你收藏」

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　噴火龍Y金卡、莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？　沉寂4年剪影重現粉喊：是夢嗎

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　神級IP續作玩爛跌落神壇

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

瑪利歐現身信義區！

Steam增省錢新功能？買貴系統跳警告

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

PS5、Steam主機誰更優勢？

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

《決勝時刻》科幻技能變現實？

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

最新新聞

《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？

瑪利歐現身信義區！

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366