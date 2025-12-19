體驗善意趁現在！萬代冬季特賣開跑　《艾爾登法環》下殺65折

記者蘇晟彥／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於 19日宣布，STEAM冬季特賣活動正式開跑，時間將持續3周，將在2026年1月6日（二）結束，其中被譽為此生必玩的魂類遊戲《艾爾登法環》下殺65折，今年剛上市的延伸作品《艾爾登法環：黑夜降臨》也下殺75折，要盡情享受被虐快感的玩家，可以趁這一波快點入手加入充滿「善意」的世界。

▼萬代冬季特賣開跑，艾爾登法環下殺65折。（圖／萬代南夢宮娛樂提供）



在今年的STEAM冬季特賣中，將由FromSoftware所開發的各作品領軍，包含獲獎無數，可以於廣大世界中盡情探索並挑戰自我極限的動作RPG《艾爾登法環》，擁有獨立世界，需要與其他玩家一同克服極端情境的合作動作生存遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》，以及節奏快速，挑戰以自訂機甲於立體空間展開戰鬥的《機戰傭兵™VI 境界天火™》，都將分別於本次特賣活動中以6.5折、7.5折及5折的超值優惠震撼登場。

節奏冒險名作《PATAPON 1+2 REPLAY》，將以「四個太鼓」奏響冒險之旅；穿梭於人類世界及數碼世界之間，一邊培育喜愛的數碼寶貝，一邊追尋真相的RPG《數碼寶貝物語 時空異客》，亦將分別推出6.6折及8折的優惠。

此外，還有眾多廣受玩家喜愛的重量級作品，包含《鐵拳8》、《超級機器人大戰Y》、《小小夢魘3》、《七龍珠 電光炸裂！ZERO》、《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》、《空戰奇兵7 未知天際》，以及戲劇性探索動作RPG《CODE VEIN 噬血代碼》等，也將於限時特賣中以最低0.8折起的驚喜價格回饋玩家。

STEAM冬季特賣優惠品項包含：

．《艾爾登法環》數位標準版：6.5折

．《艾爾登法環 黑夜君臨》數位標準版：7.5折

．《艾爾登法環 黑夜君臨》數位豪華版：8折

．《機戰傭兵™VI 境界天火™》數位標準版、數位豪華版：5折

．《PATAPON 1+2 REPLAY》數位標準版：6.6折

．《數碼寶貝物語 時空異客》數位標準版、數位豪華版、數位終極版：8折

．《鐵拳8》數位標準版：4折

．《超級機器人大戰Y》數位標準版：6.7折

．《超級機器人大戰Y》數位終極版：7折

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位標準版：5折

．《七龍珠 電光炸裂！ZERO》數位終極版：5.4折

．《JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版》數位標準版：2折

．《小小夢魘3》數位豪華版：6.6折

．《空戰奇兵7 未知天際》數位標準版：0.8折

．《CODE VEIN》數位標準版：1.5折