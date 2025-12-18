寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　噴火龍Y金卡、莉莉艾新卡曝光

▲中國直播主搶先曝光新卡「莉莉艾的皮皮」。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

寶可夢集換式卡牌近年人氣高居不下，任天堂近期再度推出「初階牌組100對戰收藏」，12月19日發售。不過，中國有多名直播賣家已經拿到日文版開箱，搶先曝光過去從未出現的噴火龍Y金卡，以及「莉莉艾」新版卡片，引發關注。

日版12/19開賣、台版明年1/9上市 超級進化熱潮延燒

任天堂日前宣布推出「初階牌組100對戰收藏」，日本預計12月19日開賣；台灣繁體中文版則排定明年1月9日上市。由於先前「超級進化夢想EX」引發收藏圈討論，不少人專程跑到日本，但連寶可夢中心也一包難求。

第二代御三家超級進化入列 「黃昏莉莉艾」同繪師再掀收藏話題

如今最新流出的截圖可見，內容包含第二代御三家的超級進化版本，還有噴火龍Y金卡、人氣角色「莉莉艾」的新卡。部分玩家也注意到，新曝光的「莉莉艾的皮皮」繪師，與過去被炒高到近乎天價的「黃昏莉莉艾」是同一人，進一步帶動關注。

目前台灣「初階牌組100對戰收藏」繁體中文版預計1月9日發售，售價240元；同日也將推出台灣限定的「超級進化夢想ex特別組合」，售價539元，內含：3個卡包、1個特典卡包與「超級快龍」單卡收藏框。