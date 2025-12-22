《柏德之門3》開發商爆AI引戰　執行長秒澄清：絕不取代繪師

記者黃冠瑋／綜合報導

拉瑞安工作室自從在2023年以《柏德之門3》橫掃當年度遊戲大獎後，就受到許多玩家關注。然而近日工作室卻爆出有使用AI輔助，導致不少玩家以及其他開發者強烈抵制，擔心AI將取代繪師創作空間，眼見事情越演越烈，事件引發者拉瑞安執行長Swen Vincke趕忙澄清，「繪師絕不會被取代，AI只是發想工具」。

▼《柏德之門3》開發商爆AI引戰。（圖／翻攝自《柏德之門3》官網）

事情其實是，隨著近日拉瑞安工作室在TGA2025震撼公開《神諭》系列新作後，就有人找到拉瑞安執行長Swen Vincke在活動之前，接受外媒《彭博社》訪談片段，其中就提到團隊內部會使用生成式 AI 工具來探索新遊戲點子、發想概念藝術、建立臨時替代文字，甚至是製作簡報。雖說Swen Vincke已經強調接下來的《神諭》系列新作，並不會使用任何AI生成內容，所有內容皆是團隊人員親自操刀，AI只是運用在發想而已。

然而，此事曝光卻引起網上爭論，其中一位曾在拉瑞安參與《柏德之門3》製作的藝術家Selena T.便呼籲，「尊重世界級的員工，他們不需要AI的協助也能想出驚人的點子」。對此，針對蜂擁而至反對聲浪，執行長Swen Vincke則火速澄清，「我們才沒有要大力推動或用AI取代概念藝術家。我們擁有一個72人的藝術家團隊，其中23 位是概念藝術家，而且我們還在持續招募更多人，內容皆是原創，對此也感到非常自豪」。

後續他也提到，「當時說有提到使用AI發想點子，但並沒有使用它拿來開發概念藝術，使用這些工具只是讓他們早期工作變比較輕鬆，如同使用Google或翻閱藝術書籍一樣。在非常早期的創意發想階段，AI或許會用於產生粗略的構圖草稿，但這些很快就會被真正的原創概念草圖所取代」，因此拉瑞安工作室絕不會發布含任何AI生成內容的遊戲，更不會因為AI方便，而減去團隊任何成員來節省開支。