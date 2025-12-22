ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柏德之門3》開發商爆AI引戰　執行長秒澄清：絕不取代繪師

記者黃冠瑋／綜合報導

拉瑞安工作室自從在2023年以《柏德之門3》橫掃當年度遊戲大獎後，就受到許多玩家關注。然而近日工作室卻爆出有使用AI輔助，導致不少玩家以及其他開發者強烈抵制，擔心AI將取代繪師創作空間，眼見事情越演越烈，事件引發者拉瑞安執行長Swen Vincke趕忙澄清，「繪師絕不會被取代，AI只是發想工具」。

▼《柏德之門3》開發商爆AI引戰。（圖／翻攝自《柏德之門3》官網）

▲▼《柏德之門3》開發商爆AI引戰。（圖／翻攝自《柏德之門3》官網）

事情其實是，隨著近日拉瑞安工作室在TGA2025震撼公開《神諭》系列新作後，就有人找到拉瑞安執行長Swen Vincke在活動之前，接受外媒《彭博社》訪談片段，其中就提到團隊內部會使用生成式 AI 工具來探索新遊戲點子、發想概念藝術、建立臨時替代文字，甚至是製作簡報。雖說Swen Vincke已經強調接下來的《神諭》系列新作，並不會使用任何AI生成內容，所有內容皆是團隊人員親自操刀，AI只是運用在發想而已。

然而，此事曝光卻引起網上爭論，其中一位曾在拉瑞安參與《柏德之門3》製作的藝術家Selena T.便呼籲，「尊重世界級的員工，他們不需要AI的協助也能想出驚人的點子」。對此，針對蜂擁而至反對聲浪，執行長Swen Vincke則火速澄清，「我們才沒有要大力推動或用AI取代概念藝術家。我們擁有一個72人的藝術家團隊，其中23 位是概念藝術家，而且我們還在持續招募更多人，內容皆是原創，對此也感到非常自豪」。

後續他也提到，「當時說有提到使用AI發想點子，但並沒有使用它拿來開發概念藝術，使用這些工具只是讓他們早期工作變比較輕鬆，如同使用Google或翻閱藝術書籍一樣。在非常早期的創意發想階段，AI或許會用於產生粗略的構圖草稿，但這些很快就會被真正的原創概念草圖所取代」，因此拉瑞安工作室絕不會發布含任何AI生成內容的遊戲，更不會因為AI方便，而減去團隊任何成員來節省開支。

關鍵字：柏德之門3

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

推薦閱讀

抄襲訴訟結束！騰訊《荒野起源》向索尼達成和解　簡介全數下架

《航海王》真人3月播！全球喬巴配音同框秀演技　台灣也入鏡

「男女宅宅打扮差很大」千萬觀看　網直言：更在乎多抽一次角色

《英雄聯盟》韓援Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定衝擊新賽季

《柏德之門3》開發商爆AI引戰　執行長秒澄清：絕不取代繪師

《排球少年》新電影2027上映！預告解禁激戰小巨人...還有特別篇

獨立遊戲喊話「別在Xbox買自家商品」　怒槓微軟聲援巴勒斯坦

《魚乾妹》藏洋蔥…小埋原型親妹連載中病逝　作者一度畫不下去

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

3A遊戲沒賣600萬套就賠本...成本動輒數十億　前製作人曝困境

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魚乾妹》藏洋蔥…親妹連載中病逝

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《烏龍派出所》將推全新動畫

《墮落之王2》堅定不會政確

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

「男女宅宅打扮差很大」千萬觀看

Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定

《排球少年》新電影2027上映

獨立遊戲喊話「別在Xbox買自家商品」

最新新聞

騰訊《荒野起源》向索尼達成和解

《航海王》全球喬巴配音同框

「男女宅宅打扮差很大」千萬觀看

Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定

《柏德之門3》開發商爆AI引戰

《排球少年》新電影2027上映

獨立遊戲喊話「別在Xbox買自家商品」

《魚乾妹》藏洋蔥…親妹連載中病逝

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄

3A遊戲沒賣600萬套就賠本

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366