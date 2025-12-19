ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《決勝時刻》科幻技能變現實？　「蟑螂偵察機」成德軍新武器

記者黃冠瑋／綜合報導

對於玩家而言，時常會幻想遊戲中所出現科幻場景，究竟是否能實現，像是《決勝時刻》的戰場無人偵察機。不過如今這項科幻技能，距離實現已經不遠了，近日德國國防部資助了關於來自馬達加斯加發聲蟑螂，改造成為戰場上的偵察無人機計畫，一旦順利將會成為新型態軍事創新。

▼《決勝時刻》「蟑螂偵察機」成真。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動2》Steam）

▲▼《決勝時刻》「蟑螂偵察機」成真。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動2》Steam）

根據外媒報導，如果熟悉《決勝時刻》系列的玩家就會知道，遊戲包含著許多科幻類武器，像是鋼彈聯動的J358 - 飛翼浮游砲、「Switchblade X9衝鋒槍」等，其中偵察無人機更是被廣泛使用。不過如今這項科幻概念，可能會成為現實，近日德國國防部資助了生化昆蟲偵查計畫，該項計畫由SWARM Biotactics 公司負責研發，對此，執行長Stefan Wilhelm就表示，形容這些蟑螂超級頑強，能夠爬過狹小空間、攀上牆壁、鑽進管道並穿越瓦礫堆。

至於為何這些蟑螂會聽命於指令，其技術原理是在蟑螂的觸角上安裝電極，以「刺激昆蟲的自然導航能力」，讓這些昆蟲會背著裝有電池和晶片的迷你背包，並由研究人員透過類似遊戲搖桿的裝置進行操控，並且研究團隊還特別聲稱，整個過程並不會對蟑螂造成任何傷害。

雖說偵察無人機早已不是什麼新的概念，但透過昆蟲或是蟑螂來執行任務，卻是首次新的結合。對此，研究人員也提到未來目標，是讓這些生化昆蟲能夠攜帶攝影機、麥克風，甚至是都卜勒雷達進入戰區，執行更複雜的任務。此外，德國國防部長Boris Pistorius就提到，有鑑於烏克蘭與俄羅斯情形，國家必須加強軍事防禦否則，像普丁（Vladimir Putin）這樣的人可能會剝奪我們的生活方式，但根據調查德國絕大多數15至25歲的年輕人並不願拿起武器，畢竟在和平安穩時代，誰也不想再活回去當初戰亂飢不擇食的氛圍，至於想體驗科幻武器，則是可以透過遊戲體驗就好。

▲▼《決勝時刻》「蟑螂偵察機」成真。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動2》Steam）

關鍵字：決勝時刻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鍾欣凌穿搭自認像101忠狗　女兒誇讚是白雪公主

推薦閱讀

體驗善意趁現在！萬代冬季特賣開跑　《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？　「蟑螂偵察機」成德軍新武器

瑪利歐現身信義區！任天堂冬季同樂會「限量特典等你收藏」

電玩歷史基金會保存SEGA144款遺失遊戲　玩家欣喜：我的童年

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　噴火龍Y金卡、莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？　沉寂4年剪影重現粉喊：是夢嗎

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　神級IP續作玩爛跌落神壇

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光　「航海冒險」引玩家大讚：太佛心

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影　官方自嘲「著火了」網笑翻

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

瑪利歐現身信義區！

Steam增省錢新功能？買貴系統跳警告

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

PS5、Steam主機誰更優勢？

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

《決勝時刻》科幻技能變現實？

《魔物獵人荒野》迎最後新魔物

《燕雲十六聲》捏臉系統太強

最新新聞

《艾爾登法環》下殺65折

《決勝時刻》科幻技能變現實？

瑪利歐現身信義區！

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

寶可夢新卡組遭「偷跑開箱」　莉莉艾新卡曝光

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？

老牌網遊大廠「1天2遊戲關服」　

《絲綢之歌》免費DLC震撼曝光

《競技麻將2》一週年慶典盛大開幕！人人獨享萬元回饋

《天國降臨救贖2》TGA惜敗光與影

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366