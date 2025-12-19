《決勝時刻》科幻技能變現實？　「蟑螂偵察機」成德軍新武器

記者黃冠瑋／綜合報導

對於玩家而言，時常會幻想遊戲中所出現科幻場景，究竟是否能實現，像是《決勝時刻》的戰場無人偵察機。不過如今這項科幻技能，距離實現已經不遠了，近日德國國防部資助了關於來自馬達加斯加發聲蟑螂，改造成為戰場上的偵察無人機計畫，一旦順利將會成為新型態軍事創新。

▼《決勝時刻》「蟑螂偵察機」成真。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動2》Steam）

根據外媒報導，如果熟悉《決勝時刻》系列的玩家就會知道，遊戲包含著許多科幻類武器，像是鋼彈聯動的J358 - 飛翼浮游砲、「Switchblade X9衝鋒槍」等，其中偵察無人機更是被廣泛使用。不過如今這項科幻概念，可能會成為現實，近日德國國防部資助了生化昆蟲偵查計畫，該項計畫由SWARM Biotactics 公司負責研發，對此，執行長Stefan Wilhelm就表示，形容這些蟑螂超級頑強，能夠爬過狹小空間、攀上牆壁、鑽進管道並穿越瓦礫堆。

至於為何這些蟑螂會聽命於指令，其技術原理是在蟑螂的觸角上安裝電極，以「刺激昆蟲的自然導航能力」，讓這些昆蟲會背著裝有電池和晶片的迷你背包，並由研究人員透過類似遊戲搖桿的裝置進行操控，並且研究團隊還特別聲稱，整個過程並不會對蟑螂造成任何傷害。

雖說偵察無人機早已不是什麼新的概念，但透過昆蟲或是蟑螂來執行任務，卻是首次新的結合。對此，研究人員也提到未來目標，是讓這些生化昆蟲能夠攜帶攝影機、麥克風，甚至是都卜勒雷達進入戰區，執行更複雜的任務。此外，德國國防部長Boris Pistorius就提到，有鑑於烏克蘭與俄羅斯情形，國家必須加強軍事防禦否則，像普丁（Vladimir Putin）這樣的人可能會剝奪我們的生活方式，但根據調查德國絕大多數15至25歲的年輕人並不願拿起武器，畢竟在和平安穩時代，誰也不想再活回去當初戰亂飢不擇食的氛圍，至於想體驗科幻武器，則是可以透過遊戲體驗就好。