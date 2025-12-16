ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》里昂確定回歸　「字翻彩蛋」早現端倪網佩：超巧思

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角等。雖說先前製作人聲稱關於里昂是假消息，但如今官方終於證實里昂確定回歸，並且早在半年前首波宣傳影片中卡普空就已經埋藏了「字體翻轉彩蛋」，讓許多網友佩服，非常巧思。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂確定回歸。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂確定回歸。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

關於此次「字體翻轉彩蛋」，對於一般人而言根本很難去注意到，而此次發現是由於日前TGA才剛圓滿落幕，卡普空也在當日公布證實里昂將做為第二主角登場後，就有網友開始研究分析所有官方所釋出的資料與預告，竟發現在預告片結尾浮現副標題的「Requiem」最後幾秒鐘，如果不斷變換大小寫特定影格並按下暫停，再將螢幕畫面直接垂直翻轉，關於「Requ」美術字體就會變成「LEON」的名字。此外，這個彩蛋早在最初釋出時，就已經被官方埋藏已久，但期間都沒有透露，可見官方吊足許多玩家胃口。

此彩蛋曝光後，直接就掀起網上熱議，許多玩家都對官方此次手法感到佩服，畢竟這個彩蛋在每個有出現「Requiem」的預告，都可以運用手法翻轉成功，再加上此彩蛋被埋藏已久，因此認為官方團隊下足了功夫，想必隨著遊戲上市日期逼近，官方會再次釋出更多關於遊戲上不同細節。另外，這也不是官方第一次玩翻轉手法，早在《惡靈古堡4重製版》千萬慶祝影片時，就有運用「感謝玩家木樁」中出現羅馬數字「IX」（9）的形狀，來暗示《惡靈古堡9：安魂曲》正在製作當中。

