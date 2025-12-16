《惡靈古堡9》里昂確定回歸　「字翻彩蛋」早現端倪網佩：超巧思

記者黃冠瑋／綜合報導
卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角等。雖說先前製作人聲稱關於里昂是假消息，但如今官方終於證實里昂確定回歸，並且早在半年前首波宣傳影片中卡普空就已經埋藏了「字體翻轉彩蛋」，讓許多網友佩服，非常巧思。
▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂確定回歸。（圖／翻攝自X／@RE_Games）
關於此次「字體翻轉彩蛋」，對於一般人而言根本很難去注意到，而此次發現是由於日前TGA才剛圓滿落幕，卡普空也在當日公布證實里昂將做為第二主角登場後，就有網友開始研究分析所有官方所釋出的資料與預告，竟發現在預告片結尾浮現副標題的「Requiem」最後幾秒鐘，如果不斷變換大小寫特定影格並按下暫停，再將螢幕畫面直接垂直翻轉，關於「Requ」美術字體就會變成「LEON」的名字。此外，這個彩蛋早在最初釋出時，就已經被官方埋藏已久，但期間都沒有透露，可見官方吊足許多玩家胃口。
此彩蛋曝光後，直接就掀起網上熱議，許多玩家都對官方此次手法感到佩服，畢竟這個彩蛋在每個有出現「Requiem」的預告，都可以運用手法翻轉成功，再加上此彩蛋被埋藏已久，因此認為官方團隊下足了功夫，想必隨著遊戲上市日期逼近，官方會再次釋出更多關於遊戲上不同細節。另外，這也不是官方第一次玩翻轉手法，早在《惡靈古堡4重製版》千萬慶祝影片時，就有運用「感謝玩家木樁」中出現羅馬數字「IX」（9）的形狀，來暗示《惡靈古堡9：安魂曲》正在製作當中。
Another easter egg hidden in all three Resident Evil Requiem trailers that players completely missed!— Projekt Parasol (@pl_evil) December 13, 2025
Watch the final seconds when the "Requiem" subtitle appears. If you pause at the perfect moment, rotate the screen, and mirror the image... the name "Leon" is revealed! ????… pic.twitter.com/DTZDCf7guz
