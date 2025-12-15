實況主花千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」　上市極好評百元就入手

記者楊智仁／綜合報導

遊戲公司 LiTMUS 與知名遊戲實況主よしなま於 12 月 11 日正式推出全新怪物培育模擬遊戲《Mamon King》。本作於 PC 及 Nintendo Switch 平台上市，定價為 1,480 日圓 ( 約 326 台幣 ) 主打單人遊玩體驗，目前慶祝上市雙平台特價優惠，僅 154 台幣即可入手，Steam 上的評價則為極度好評。

▼實況主推出《Mamon King》。（圖／翻攝自Steam）

《Mamon King》是一款以培育名為「Mamon」的怪物為核心的模擬遊戲，玩家將透過訓練、戰鬥與賽事挑戰，不斷提升怪物能力，最終以成為「Mamon King」為目標。遊戲戰鬥系統採用 1 對 1 指令制，並加入原創的「技能點數系統」，提升戰略深度與玩法變化性。

よしなま 坦言，自己原本對遊戲開發一無所知，聽完 LiTMUS 的遊戲總監戶塚友說明實際成本後大受震撼，但即便明知難以獲利仍堅持投入，「我只想做遊戲，賺不賺錢並不是重點。」戶塚補充，當初確實對企劃抱持保留態度，認為怪物培育並非當前市場主流，加上預算規模有限。但在聽到 よしなま 願意承擔虧損風險後，感受到他的決心最終決定合作。

戶塚解釋，過去曾有不少以 YouTuber 名義製作遊戲的案例，但多半淪為短期熱潮難以持續，相比之下，若創作者本身願意承擔資金風險，才能真正擁有決策權與創作自由。よしなま 也直言，親自出資是為了證明自己不是「掛名監修」，而是真正參與製作，他認為，這樣的投入能讓外界理解自己對作品的認真程度。

在開發過程中 よしなま 不僅擔任製作人，也實際參與企劃設計，雙方以《Monster Rancher》為基準，逐步討論系統細節，最終誕生了具策略性的「技能點數系統」，為 1 對 1 指令式戰鬥增添變化。よしなま 回顧整個製作過程，表示雖然忙碌，但始終感到快樂即使作品最終失敗，未來仍想再次挑戰遊戲開發。