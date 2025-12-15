ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

記者楊智仁／綜合報導

曾推出《新世紀福音戰士》、《王立宇宙軍 歐尼亞米斯之翼》等經典作品的日本動畫製作公司「株式會社 Gainax」，其破產清算程序已正式完成，宣告公司近 42 年的歷史畫下句點。Khara 公司代表同時也是Gainax 創始成員之一的庵野秀明日前對外說明相關情況，坦言結局令人遺憾但選擇平靜面對。

▼株式會社 Gainax 破產。（圖／翻攝自推特）▲▼EVA。（圖／翻攝自推特）

Gainax 成立於 1980 年代，最初為製作 1987 年上映的劇場版動畫《王立宇宙軍 歐尼亞米斯之翼》而設立，之後陸續推出《勇往直前》、《冒險少女娜汀亞》等影響深遠的作品，並在 1990 年代以《新世紀福音戰士》奠定其在日本動畫史上的重要地位，庵野秀明自創立初期便參與公司營運，其後也持續以股東及債權人身分關注公司發展。

然而，Gainax 自 2012 年起經營狀況逐漸惡化，期間 Khara 曾提供資金支援，2019 年時任社長涉入刑事案件遭逮捕，庵野為避免作品權利與製作受到影響，協助調查公司財務與經營問題，並與 KADOKAWA、King Records 及 TRIGGER 等相關單位合作，重整經營體制。庵野進一步指出，舊經營團隊主導期間，曾發生欠缺正當性的權利與資料移轉行為，Khara 因此對相關人士提起民事訴訟，並於 2023 年在對方道歉後達成和解。經新經營團隊與相關企業努力，各作品的權利已透過正當程序，陸續歸還原權利人與創作者。

2024 年 5 月，Gainax 遭債權回收公司提起訴訟，判斷已無法持續營運，遂於同年 6 月申請破產，並於 12 月 10 日由官報公告破產程序正式結束，庵野在聲明最後，特別向擔任 Gainax 最後一任代表董事的神村靖宏致謝。庵野表示，神村在舊經營團隊放棄責任後，致力防止權利與資料流失並誠懇面對債權人，「神村，謝謝你，也真的辛苦了。」

關鍵字：新世紀福音戰士

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【現在婚禮這麼累？】婚禮現場直接拔河　新郎新娘親自下場對決！

推薦閱讀

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

銷量千萬《噬謊者》作者登臺灣！門票秒殺...老師台語問好粉絲瘋狂

網購變考古？玩家訂PS5收到PS4盒子...裡面竟裝PS3網全傻眼

《刺客教條暗影者》副總吹「品質高」　點雙主角遭討厭卻不後悔

米津17秒影片觀看破億！《鏈鋸人》蕾潔跳舞太洗腦　網讚：暈爛

《我的英雄學院》完結！聲優集結眼淚停不下來...感謝10年陪伴

《莎木4》新假預告遭瘋傳　開發商批「私挪商標開告」元凶慘了

惡搞未來考古學家！巨型「章魚哥雕像」沉地中海　藝術家盼存千年

恐怖新作《OD》不會「成功」？　小島秀夫坦言：顛覆過往不知道

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一

印度玩家買PS5結果一路拆到PS3

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

米津《鏈鋸人》蕾潔17秒影片觀看破億

PS5、Steam主機誰更優勢？

《我的英雄學院》聲優眼淚停不下來

《柯南》澤城美雪接棒已故前輩首亮相

《決勝時刻》官方宣子系列不連出

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

最新新聞

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產

《決勝時刻》官方宣子系列不連出

銷量千萬《噬謊者》作者登臺灣

印度玩家買PS5結果一路拆到PS3

《刺客教條暗影者》副總吹品質高

米津《鏈鋸人》蕾潔17秒影片觀看破億

《我的英雄學院》聲優眼淚停不下來

《莎木4》新假預告遭瘋傳

巨型「章魚哥雕像」沉到地中海

恐怖新作《OD》不會成功？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366