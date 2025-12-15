原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

記者楊智仁／綜合報導

曾推出《新世紀福音戰士》、《王立宇宙軍 歐尼亞米斯之翼》等經典作品的日本動畫製作公司「株式會社 Gainax」，其破產清算程序已正式完成，宣告公司近 42 年的歷史畫下句點。Khara 公司代表同時也是Gainax 創始成員之一的庵野秀明日前對外說明相關情況，坦言結局令人遺憾但選擇平靜面對。

▼株式會社 Gainax 破產。（圖／翻攝自推特）

Gainax 成立於 1980 年代，最初為製作 1987 年上映的劇場版動畫《王立宇宙軍 歐尼亞米斯之翼》而設立，之後陸續推出《勇往直前》、《冒險少女娜汀亞》等影響深遠的作品，並在 1990 年代以《新世紀福音戰士》奠定其在日本動畫史上的重要地位，庵野秀明自創立初期便參與公司營運，其後也持續以股東及債權人身分關注公司發展。

然而，Gainax 自 2012 年起經營狀況逐漸惡化，期間 Khara 曾提供資金支援，2019 年時任社長涉入刑事案件遭逮捕，庵野為避免作品權利與製作受到影響，協助調查公司財務與經營問題，並與 KADOKAWA、King Records 及 TRIGGER 等相關單位合作，重整經營體制。庵野進一步指出，舊經營團隊主導期間，曾發生欠缺正當性的權利與資料移轉行為，Khara 因此對相關人士提起民事訴訟，並於 2023 年在對方道歉後達成和解。經新經營團隊與相關企業努力，各作品的權利已透過正當程序，陸續歸還原權利人與創作者。

2024 年 5 月，Gainax 遭債權回收公司提起訴訟，判斷已無法持續營運，遂於同年 6 月申請破產，並於 12 月 10 日由官報公告破產程序正式結束，庵野在聲明最後，特別向擔任 Gainax 最後一任代表董事的神村靖宏致謝。庵野表示，神村在舊經營團隊放棄責任後，致力防止權利與資料流失並誠懇面對債權人，「神村，謝謝你，也真的辛苦了。」