暴雪TGA拋重磅暗黑4「聖騎士即刻加入」　DLC明年4月登場

記者蘇晟彥／綜合報導

暴雪娛樂 12日在TGA頒獎典禮上，公佈全新資料片「憎恨時代」預告動畫，除了更多更多劇情外，將會帶來兩個新職業，第一個率先亮相就是「聖騎士」，第二個則將在資料片上市之際同步推出，同時將揭開聖休亞瑞最古老、最具傳奇性的地區「斯寇伐斯」，資料片確定將在2026年4月28日登場。

▲▼

暴雪在TGA上揭開全新資料片內容，《憎恨之王》會帶來高風險劇情、兩個強大的全新職業、大幅度的遊戲進化，並揭開聖休亞瑞最古老、最具傳奇性的地區「斯寇伐斯」。預購資料片的玩家可化身最受期待的新職業「聖騎士」啟程，並自今（12）日起即可在《暗黑破壞神 IV》中遊玩。這位璀璨的劍盾勇士將引導聖光之力，以此擊碎墨菲斯托一步步逼近的惡意黑暗。此外，預購新資料片《憎恨之王》的玩家，也將立即獲得《暗黑破壞神IV》的首部資料片《憎恨之軀》，解鎖魂靈師職業、傭兵，以及納漢圖荒野。

《暗黑破壞神 IV：憎恨之王》資料片特色
． 故事篇章──憎恨時代迎向高潮：地獄軍團如今毫無限制地湧入聖休亞瑞，每一個死亡預兆都指向憎恨之王「墨菲斯托」精心策畫已久的計謀。隨著創生之池讓這位大罪魔王步步逼近，人類正站在滅亡邊緣。為了阻止他，流浪者必須求助一位無法想像的盟友，其回歸將促成一個基於必要、而非信任關係所維繫的脆弱聯盟。
． 全新職業──聖騎士現身：鎚、盾與聖光將在《暗黑破壞神》這位堅不可摧的神聖戰士手中匯聚。新職業「聖騎士」擁有祝福之鎚、靈氣、熱忱打擊、天堂之怒等經典技能，並具備包含裁決者形態在內的神聖轉化。預購新資料片後，即日起就能開始遊玩。
． 第二個全新職業潛伏於陰影中，並將隨《憎恨之王》於2026年4月推出時，帶來奔放無拘的力量。
． 全新地區──聖休亞瑞的初民文明靜候探訪：阻止墨菲斯托的旅程將引領玩家前往初民文明的遠古誕生地「斯寇伐斯」，這裡是莉莉絲與伊納瑞斯的故鄉，如今由玄諭者與亞馬遜女王統治。斯寇伐斯融合了火山海岸、狂雨森林、遺忘神殿、海蝕遺跡，並充滿新惡魔、地城與傳說。

▲▼

． 遊戲更新──重鑄的遊戲體驗：《憎恨之王》資料片帶來《暗黑破壞神IV》上市以來最重大的玩法重製，包括：
． 重製的技能樹將具備更高的等級上限，以及全新職業定義變體。
． 全新戰利品過濾器可以讓玩家更有效率地進行目標刷取。
． 赫拉迪姆方塊回歸，強化製作體驗。
． 強大的全新咒盤系統能打造套裝加成的角色配置。
． 由玩家主導的征戰計畫，自己決定終局遊戲路線。
． 迴響憎恨，無盡的惡魔大軍試煉場，用於最極致的技術考驗。
． 還有較為平和的活動──在聖休亞瑞危險的水道上釣魚。
． 遊戲版本與預購：無論購買《憎恨之王》資料片的哪種版本，皆可立即解鎖《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》；完成預購的玩家還能獲得聖騎士職業搶先體驗資格、一個額外儲物箱欄頁、兩個角色欄位，以及三個《魔獸世界》房屋裝飾物品。

不只如此，暴雪娛樂同時也宣布推出《暗黑破壞神IV：憎恨時代合輯》，內含基礎遊戲與兩部資料片，為首次踏入聖休亞瑞的新流浪者而打造。玩家將以八個獨特職業征戰納漢圖叢林、危險之地斯寇伐斯與世界的遙遠邊境，其中更包含全新職業「聖騎士」與「魂靈師」。完成劇情後，準備迎接更嚴峻的挑戰，完整支援跨平台遊玩與跨平台進度的強大終局內容。

關鍵字：暴雪

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

