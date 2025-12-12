「進擊羔羊教主」親臨G-EIGHT現場　最新DLC「羊絨仙境」開放試玩

記者蘇晟彥／台北報導

G-EIGHT 12日正式開展，每年都不會缺席的Devolver Digital 也帶著期待熱門IP《進擊羔羊傳說》（Cult of the Lamb）及願望清單突破100萬的末日管理模擬遊戲《隔離區：最後的檢疫》（Quarantine Zone: The Last Check）試玩，更邀請到「教主」親臨現場與玩家互動，此外，現場也設置扭蛋抽獎區，只要80元就可以將紀念週邊帶回家。

▼《進擊羔羊傳說》教主親臨G-EIGHT現場。（圖／記者蘇晟彥攝）



今年Devolver Digital帶來的兩款遊戲分別為

・《進擊羔羊傳說》時隔一年多再次釋出 DLC 消息，即將登場的「羊絨仙境」將帶領玩家們回到羔羊的故鄉，祭悼故人、淨化最後的聖地。

・《隔離區：最後的檢疫》也是話題熱度持續居高的作品，你將擔任人類生死存亡的最後一道防線，掌管檢疫、資源分配等生殺大權。

其中，《隔離區：最後的檢疫》在現場也開放完整遊戲提供試玩，雖然說是末日遊戲，但不如說是模擬經營遊戲，玩家每天必須檢查要通過隔離區的病人，由自己決定是否放行、隔離還是抹殺，在維持基地基本營運下還要抵禦殭屍來襲，尤其是「診斷」過程算是滿有趣，有興趣的玩家不妨直接到現場試玩！

此外，在現場官方也徵召懂玩的玩家們集合，每天兩場的《進擊羔羊傳說》Speedrun 挑戰賽邀請所有高手來到舞台上切磋，凡報名並完成挑戰就送羔羊紀念品，前三名更有神祕的大禮包，彰顯贏家的尊爵不凡。

現場羔羊教主還將親自巡禮，凡合照並按活動規則完成打卡任務，就有抽獎資格，獎項包括各項限量的遊戲周邊、實用工具組，最大獎甚至是一組電腦水冷系統等你帶回家！一直受到玩家們熱愛的扭蛋今年也再度回歸，限量的《進擊羔羊傳說》提袋、吉祥物轉轉手機支架、最新遊戲《預視武宗》冰箱貼、羔羊造型便條夾等，超多種多樣的好禮，唯有現場參與才能收入囊中。

▼現場有扭蛋等著大家抽回家。

