《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games 於 10 月底解雇 31 名《俠盜獵車手 6》（GTA6）開發人員的爭議風暴持續延燒，近日甚至驚動英國首相基爾．史塔摩（Sir Keir Starmer），首相形容事件「深感憂慮」，並承諾將由政府部門展開正式調查。

事件於英國國會的「首相答問時間」中被提出，質詢者為 Rockstar North 所在選區的國會議員 Chris Murray，他指出，Rockstar 上月無預警解雇 31 名員工未提供證據，也沒有工會代表在場，英國獨立工人聯盟（IWGB）批評此舉為「打壓工會」，Murray 更直指與 Rockstar 面談後，對方未能證明遵守英國勞動法情況令人憂心。

史塔摩回應表示，「這是一件非常令人擔憂的案件，每位勞工都有權加入工會，政府亦將持續強化勞工權益，我們的部門會調查此案，並隨時向議員回報進度。」Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 則堅稱解雇理由為「嚴重不當行為」，表示遭解雇的員工在公開平台散布與討論機密資訊違反公司政策。外媒報導指出，遭裁員者曾在私人 Discord 群組內討論工會組織，並轉傳公司關於 Slack 管理規範的內部訊息，疑成為公司解雇理由。

議員 Chris Murray 透露，他與其他議員前往 Rockstar North 會面時，甚至被要求簽署保密協議（NDA）才能入內，最終在他們拒絕下對方才撤回要求，他批評會議「加深了對 Rockstar 解雇程序的擔憂」，更指自己至今仍不知道這 31 名員工究竟做了什麼，值得被立即開除。目前，IWGB 已代表遭解雇員工正式對 Rockstar 提起法律訴訟，指控其行為構成「工會迫害與黑名單」。案件將交由法庭審查，決定是否給予暫時救濟。