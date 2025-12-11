嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕...日學者傻眼：AI背叛我

記者楊智仁／綜合報導

現在 AI 可說是非常方便，不少人會把它用在翻譯領域上，大幅增加快速與便利性，不過人與人的溝通相當複雜，過去就出現不少 AI 翻譯錯誤所鬧出的笑話，近期在一場嚴肅的研討會上，竟然出現了「凌晨3點愛愛」讓當事人哭笑不得。

▼AI出現尷尬翻譯錯誤。（圖／翻攝自@rongtangjushi推特）

日本學者早川先生於 11 月 30 日在北京大學一場研討會中擔任總評講者，會場採用 AI 系統進行即時口譯，將中文同步翻譯成日文並投影於大螢幕，然而，當早川以中文說到「你彈琴就好了」，沒想到 AI 卻將這句話錯譯成「凌晨 3 點聊愛愛也可以」，內容顯然荒誕不經，當事人當下並未察覺，但台下多名日本與會者已看見翻譯字幕，心中震驚卻不敢作聲，造成會場一度尷尬。

早川後來解釋，此翻譯事故可能源於 AI 誤把「彈琴」聽成「談情」，但即便如此也不應延伸至「性愛」等字眼，早川笑稱這是 AI 背叛人類的鐵證。消息一出立刻在推特上引發討論，不少網友喊到，「完全感受到 AI 的惡意」、「公開處刑」、「中文真的太博大精深了。」