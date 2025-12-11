ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕...日學者傻眼：AI背叛我

記者楊智仁／綜合報導

現在 AI 可說是非常方便，不少人會把它用在翻譯領域上，大幅增加快速與便利性，不過人與人的溝通相當複雜，過去就出現不少 AI 翻譯錯誤所鬧出的笑話，近期在一場嚴肅的研討會上，竟然出現了「凌晨3點愛愛」讓當事人哭笑不得。

▼AI出現尷尬翻譯錯誤。（圖／翻攝自@rongtangjushi推特）▲▼AI出現尷尬翻譯錯誤。（圖／翻攝自推特）

日本學者早川先生於 11 月 30 日在北京大學一場研討會中擔任總評講者，會場採用 AI 系統進行即時口譯，將中文同步翻譯成日文並投影於大螢幕，然而，當早川以中文說到「你彈琴就好了」，沒想到 AI 卻將這句話錯譯成「凌晨 3 點聊愛愛也可以」，內容顯然荒誕不經，當事人當下並未察覺，但台下多名日本與會者已看見翻譯字幕，心中震驚卻不敢作聲，造成會場一度尷尬。

早川後來解釋，此翻譯事故可能源於 AI 誤把「彈琴」聽成「談情」，但即便如此也不應延伸至「性愛」等字眼，早川笑稱這是 AI 背叛人類的鐵證。消息一出立刻在推特上引發討論，不少網友喊到，「完全感受到 AI 的惡意」、「公開處刑」、「中文真的太博大精深了。」

關鍵字：AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全場賓客強制參加體育課】新人老師開跳國民健康操！

推薦閱讀

華納2.25兆收購影響！《霍格華茲傳承2》恐生變　網呼籲禁壟斷

嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕...日學者傻眼：AI背叛我

漫畫家原稿被竊損失上億　網發起「調查連署」...老師感動落淚

Discord吃爆記憶體...官方承認Bug暫時無解　推「自動重啟」實驗

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺　極端思想恐害兒童網高喊：DEI大掃除

寶可夢30週年「台灣成重要市場」　2026年喜迎3大重磅

刑事局破盜版遊戲40億犯罪案！驚見「任oo舉報」網笑：最強法務

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫　惡徒3分鐘「熟練盜走」310萬

Switch 2突更新提升穩定性　備註「改機恐無法運作」玩家熱議

《FF14》繁中版推出！製作人喊「久等了」、 55折上市優惠包開賣

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Discord吃爆記憶體官方承認Bug

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺

漫畫家原稿被竊網發起「調查連署」

Switch 2更新「改機恐無法運作」

遊戲遭質疑用AI　創辦人嗆玩家無知

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

PS5、Steam主機誰更優勢？

美冴變主角《午餐流派》聯動本傳

最新新聞

《霍格華茲傳承2》恐生變

嚴肅學會出現「凌晨3點愛愛」離譜字幕

漫畫家原稿被竊網發起「調查連署」

Discord吃爆記憶體官方承認Bug

《Roblox》慘遭俄羅斯封殺

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

任oo舉報！刑事局破盜版遊戲案

美國《寶可夢》卡牌店再遭洗劫

Switch 2更新「改機恐無法運作」

《FF14》繁中版推出、55折上市優惠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366