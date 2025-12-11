ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Discord吃爆記憶體...官方承認Bug暫時無解　推「自動重啟」實驗

記者楊智仁／綜合報導

通訊平台 Discord 近日首度明確承認 Windows 11 用戶長期反映的記憶體異常耗用問題，目前暫時找不到根治方法，不過官方透露已在數周前推出實驗性安全機制：當應用程式記憶體使用量超過 4GB 時，系統將自動重新啟動以防止 RAM 占用持續飆高。

▲▼DC。（圖／翻攝自DC）

不少 Windows 11 用戶近期回到電腦時，發現 Discord 已自行重啟，官方指出，這並非程式錯誤而是暫時措施，目的在協助改善記憶體洩漏、凍結與緩衝區溢位等長期存在的效能問題。該機制僅會在應用閒置、執行超過一小時且未處理通話時啟動，每日最多觸發一次並會保留訊息草稿及開啟頻道。

Discord 表示，應用程式理論上在 Windows 裝置上應佔用不到 1GB 記憶體，但開發團隊早已知悉其 Windows 客戶端存在諸多 RAM 異常問題。自去年 10 月以來，公司已修正至少 10 項記憶體相關漏洞、降低大多數使用者的記憶體占用，亦導入新的監測工具，並與硬體與作業系統平台合作追蹤驅動程式與系統層級的可能根源。

外界也有批評指向 Discord 採用 Electron 開發 Windows 版本，使其運作方式類似 Chrome 容易占用大量記憶體，每個 Discord 伺服器在技術上都相當於一個沙盒化的 Chrome 分頁，這點在 Windows 工作管理員中可見一斑。

