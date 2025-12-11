《惡靈古堡9》意外爆「蘿絲」回歸　玩家心碎：里昂呢？

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角、預購包驚見里昂內褲等。然而近日知名遊戲零售商GameStop，卻在遊戲商品介面上意外洩露關鍵情報，其中疑似看到《惡靈古堡8村莊》中的蘿絲，讓不少期待里昂的玩家感到震驚。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》豪華包意外出現「蘿絲」道具。（圖／翻攝自Reddit／Dride1989）

事情其實是，一名國外論壇Reddit上用戶Hot-Challenge-2755發現，在GameStop官方網站《惡靈古堡9：安魂曲》豪華版頁面上，明顯出現了包含「蘿絲」的面罩獨特外觀以及3套專屬服裝，有鑑於只有可操作角色才會在豪華版中給予相對應獎勵，因此這段資料意味著《惡靈古堡8村莊》和DLC中登場的伊森之女「蘿絲」，很有可能是作為第二位主角登場，再加上先前製作人熊澤正人就有提到會有舊有角色回歸，但別抱太大希望，因此蘿絲回歸很符合製作人所說的描述。

不過此消息還是讓全網玩家感到相當震驚，畢竟早在先前幾乎一面倒傾向此次舊有角色回歸，就是非里昂莫屬。然而此次消息一旦確定，便會讓不少期待里昂回歸玩家感到心灰意冷，但此事被發現後，GameStop目前已經把關於「蘿絲」所有相關訊息刪除，不太清楚是誤植又或者真的是不小心洩露出來。對此，關於刪除解讀有網友則是認為只是誤植，畢竟如果伊森之女「蘿絲」真的回歸，在時間設定上必須是發生在遙遠未來，但目前從官方釋出女主葛蕾斯片段中推測，蘿絲當時只有6、7歲，因此不太可能會是作為本作第二位主角登場。