直擊／全球唯一《魔獸世界：至暗之夜》主題房開箱　

記者蘇晟彥／台北報導

《魔獸世界》世界之魂戰記第二部曲「至暗之夜」即將在2026年3月登場，搶在資料片發佈前，各種內容也陸續曝光，其中玩家敲碗許久的「房屋系統」更是受到期待。對此，台灣暴雪宣布將與漢來大飯店推出限定「《魔獸世界：至暗之夜》主題房」，將遊戲內巧思融入飯店中，更在房間中放置Mark’s Fabrication獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」、各種「聯盟、部落」主題裝飾，讓玩家能更沉浸融入《魔獸世界》世界中。

▼整間房間都以魔獸世界元素妝點，更融合房屋系統特色，玩家可以自行更換小道具，更增添沉浸感。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼在6.01《德拉諾之霸》登場的皮皮是許多玩家喜愛的吉祥物。



世界之魂戰記第二部曲－《至暗之夜》將推出全新功能「房屋系統」，提供截然不同的新玩法。玩家能夠透過多樣化的自訂選項和無限創意，輕鬆打造一個展現個人風格的空間，為了能讓玩家更加沉浸體驗「房屋系統」，台灣暴雪與漢來大飯店合作推出期間限定的《魔獸世界：至暗之夜》主題房，將遊戲內「打造家園」的概念首次帶入現實。

而搶在正式開放前，官方也邀請媒體搶先直擊內部裝潢，一進門就可以看到部落／聯盟抱枕，以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯以及象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，營造滿滿《魔獸世界》氛圍，房間內也提供各種不同壁畫、旗幟，能夠自行更換成不同面貌，就像房屋系統可以自行打造屬於自己的家園一樣。此外，暴雪娛樂更邀請台灣知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，更貼心的把遊戲灌好，能夠直接在房間無痛享受遊戲快感。

對此，入住即可獲得限定周邊，包含《魔獸世界》皮皮玩偶、《至暗之夜》紀念海報、主題房紀念毛巾、《魔獸世界》遊戲時間30天、頂級Buffet自助早餐、價值新台幣3,000元的客戶餐飲、行政酒廊禮遇等超澎湃的專屬入住好禮，每一處細節都蘊含巧思，讓玩家賓至如歸。

▼只有在桌上的東西可以帶走，其他可不行喔！



▼房間內有額外的旗幟可以自行佈置。



打造獨一無二的夢想家園！預購《至暗之夜》資料片組合包即可搶先體驗嶄新的「房屋系統」

史詩級故事《魔獸世界：至暗之夜》全新遊戲功能「房屋系統」搶先體驗即將開跑！預購《至暗之夜》史詩組合包或英雄組合包的玩家可於12月4日（四）起開始體驗，一同加入社區、購買房屋，並發揮創意，打造獨一無二的美麗新家園。作為跨資料片故事線《世界之魂戰記》的二部曲，玩家將重返血精靈的家園「奎爾薩拉斯」，在聖光與虛無勢力逐步逼近下面臨吞噬艾澤拉斯的威脅，與邪惡勢力奮力一搏。

全新資料片《魔獸世界：至暗之夜》現已開放數位預購，購買即可解鎖能在冒險之旅中助你一臂之力的優秀物品！除了內含強化的角色直升80級、1,000枚商人的標幣、飛行坐騎「光翼龍鷹」、塑形套裝「光明行者衣飾」等物品的《至暗之夜》英雄組合包外，入手《至暗之夜》史詩組合包還能獲得英雄組合包的所有內容、額外的2隻寵物、2個飛行坐騎、1個塑形套裝、房屋裝飾，以及《魔獸世界：至暗之夜》正式版搶先體驗資格，在正式發行前3天搶先展開升級之旅。