《魔獸世界：至暗之夜》製作團隊訪談　「房屋系統」大解密

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔獸世界》在宣布開啟《世界之魂戰記》三部曲後，經過三年時間，來到了「至暗之夜」的篇章，官方也邀請遊戲副總監 Paul Kubit搶先向媒體分享遊戲內容，其中最令人期待的「房屋系統」也將隨著版本更新上線，將再度凝聚社群，打造不同的「WOW」。對此，不少玩家擔心房屋系統中的社區將會是一個「農任務地獄」，團隊也表示，不管是10人、50人社區，要花的力氣是相同的，挑戰也不會重複，不會搞得像是每周任務，希望玩家能自在的在這個系統中找到樂趣。

▼房屋系統將可以自由組建城鎮，是不少玩家最期待的功能。（圖／暴雪提供）



《魔獸世界：至暗之夜》故事圍繞著「先驅者」薩拉塔斯對艾澤拉斯發動的入侵。 她率領虛無大軍進攻血精靈的家園永歌森林，試圖讓整個世界陷入黑暗。 為了對抗這項威脅，玩家將在這場史詩般的戰役中扮演關鍵角色，探索新區域、結識新盟友，並揭開薩拉塔斯的陰謀。

官方表示，房屋系統希望可以提供玩家無限創意、表達自己想法的地方，因此在工具設計上希望能夠簡單大功能強大，在初步熟悉後，更可以透過改變物品大小、顏色，甚至關掉重力，讓物品有著截然不同的呈現方式，創造出獨一無二的「家」。

其中，房屋系統也強調「社交元素」，玩家並不是關上門自己創造出自己的家，而是跟周遭的人更緊密的互動，甚至邀請其他玩家到房屋內看自己的「成果」。官方也強調，房屋系統不會是版本中一次更新的內容，將會持續伴隨聆聽玩家的意見，繼續「豐富」遊戲的內容。

最後，關於「睦鄰活動」任務數量，官方也強調，會讓10人社區、50人社區所花費的力氣是一樣，並不會讓玩家覺得這是一個「不斷重複的任務」，希望藉由每個月、每四個月去進行更新的方式保持新鮮感，並持續加入新的挑戰。

而在新的遊戲內容「狩獵」上，它的概念是玩家可以決定要不要接狩獵特定危險目標，反向的他也會狩獵你，將分成普通、困難及夢魘三個難度，當在開放世界遇到狩獵目標時，其他玩家可以加入戰局，但在狩獵最後階段會進入地下城的設計，是只有困難與夢魘難度發生，那普通難度則是一直維持在開放世界。

被問起跟一般的任務有什麼差異，官方則解釋，狩獵將會有「不確定係」來製造緊張感，一般來說我們接到任務都會說有哪些目標、固定數量內容要完成，但狩獵系統沒有這些任務提示，當你要追捕獵物時，玩家不知道要去多少地方找到這個狩獵對象，這又做到了「不可預測」的感覺。