《戰地風雲6》反作弊系統再立功　已阻239萬外掛官方自豪98%乾淨

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》早在封測就有出現超過33萬次外掛侵入，不過官方幸好做足準備，首次引入反作弊系統成功阻攔。如今隨著遊戲熱度直線上升，讓不少玩家擔心是否要再次面對作弊者肆虐，然而反作弊系統再傳捷報，已成功攔截超過239萬次作弊嘗試，讓官方自豪表示，「高達98%場次可以公平對決」。

▼《戰地風雲6》反作弊系統再次阻攔239萬次作弊嘗試。（圖／翻攝自X／@Battlefield）

根據外媒報導，有鑑於過往系列飽受外掛困擾，關於此次Battlefield Studios並非採用傳統的外掛抓捕或是帳號封鎖來制裁企圖破壞遊戲非法者，而是引入一種名為「對戰感染率」（Match Infection Rate, MIR）的指標。該指標運作方式會從至少有一名作弊者影響比賽結果的可能性來衡量結果，而對於此次官方公開目前指標，在上市首周僅有2%MIR，換句話說有高達98%遊戲場次，玩家可以正常公平對決，無須受到外掛干擾，破壞遊戲體驗。

不過也有部分玩家提出質疑，這僅僅只是上線首週成果，後續不代表會依然維持，對此官方近日則是再次提出報告，在遊戲發售後的一個月內，MIR雖有小幅波動，但大致維持在2%至3%之間，這都要多虧美商藝電的Javelin Anticheat，總累計已超過239萬次阻攔作弊嘗試，並且這還不包含公測前的數據。

然而官方也承認與作弊者對抗是永無止境，畢竟作弊軟體開發者會不斷尋找繞過新型反作弊軟體的方法，企圖找到遊戲漏洞，因此依然會再密切關注這些新的威脅，並隨時做好準備應對。另外，官方也說明針對作弊硬體的防護措施，可能會影響出於輔助功能原因使用此類硬體的玩家，也因此鼓勵玩家改用官方週邊設備，像是Xbox的Adaptive Controller或PlayStation的Access Controller。