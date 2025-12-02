ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》新賽季大改！新增路線任務：突破18等、AD七件裝

記者楊智仁／綜合報導

Riot Games 日前宣布，《英雄聯盟》將於 2026 年賽季推出大規模玩法更新，重點聚焦於召喚峽谷的整體節奏調整與戰略深度提升，本次改動將同步應用於積分與一般競技模式，帶來全新戰鬥體驗。

▲▼lol。（圖／翻攝自英雄聯盟）

本次更新的最大變革之一，是召喚峽谷對戰開局時間全面提前 35 秒，讓玩家能更快展開行動，減少前期等待時間，直接進入對線與戰鬥節奏；視野系統方面，全新機制「靈光」將登場。玩家若在指定地點設置守衛，將獲得暫時性額外視野範圍，協助團隊掌控地圖、提升戰略佈局的靈活性。

▲▼lol。（圖／翻攝自英雄聯盟）

同時，官方確認亞塔坎、血玫瑰與武力壯舉等機制將全面移除，以減輕目標壓力、簡化遊戲節奏，讓玩家能更專注於團隊配合與地圖控制。推進戰線方面 Riot 引入全新系統 「結晶激增」，其效果類似「爆破」，能對防禦塔造成額外爆發傷害，強化分推與圍攻策略。原本的爆破符文也同步調整為「普攻命中防禦塔三次即觸發額外傷害」的被動效果，讓推塔節奏更流暢。

▲▼lol。（圖／翻攝自英雄聯盟）

此外，防禦塔護甲將永久保留，內塔與水晶兵營也將新增護甲設定，雖不再提供額外金幣收入，但能為後期防守與反攻創造更多戰術空間。最受矚目的改動莫過於全新「路線任務」系統，此次更新中，上路、中路與 ADC 都將獲得類似打野與輔助的任務機制，玩家可透過擊殺士兵、參與戰鬥、摧毀防禦塔與爭奪地圖物件來累積進度，完成任務後將獲得獨特強化效果，強化每一路線在戰局中的存在感與成就感。

▲▼lol。（圖／翻攝自英雄聯盟）

上路完成任務後，除了自己選擇的兩項召喚師技能之外，還會免費獲得冷卻時間更長的傳送，若已經帶傳送，傳送則會變得更強，使用時會提供大量的最大生命護盾。除了召喚師技能技能升級之外，上路還會立刻獲得額外經驗值，後續藉由各項來源獲得的經驗值更多，等級上限也會提升。

完成任務後，中路會免費獲得3級靴子升級，就跟壯舉購買的升級一樣，另外還有強化版4秒回城（有冷卻時間）。其中某些靴子會有調整，但大部分就跟目前版本的靴子差不多。

完成任務後下路會獲得一筆金錢，在接下來的對戰中擊殺士兵、英雄和助攻獲得的金錢也會更多，全新的第七件道具欄會拿來放靴子，這樣就可以再出一件傳說道具，讓後期大絕發育更上一層樓。即便沒有出滿七件裝，提供更多空間給出裝中的狂熱雙刀或靈巧披風，一定能讓對戰中期變得更強。

▲▼lol。（圖／翻攝自英雄聯盟）

打野是目前遊戲中最強的路線，論及前期對戰的地圖影響力時尤其是如此，因此我們要稍微放慢前期清野速度，拉長不受干擾的對線時間。路線任務還是跟之前一樣會有夥伴升級跟玩家vs玩家重擊，除此之外，打野完成任務後從大型野怪獲得的金錢和經驗值會增加，野區還會獲得額外跑速，我們會增加野區目標的防禦力，提升重擊傷害，進而增加非打野英雄偷野的難度。

完成任務後，輔助會有專屬於控制守衛的新欄位，控制守衛的欄位會有折扣，還會有更多被動收入，這樣在對戰結束前他們除了購買贖罪神石就會有更多選擇。

關鍵字：英雄聯盟

