T1新陣容紅牛盃首亮相！中野冰鳥蒙多超歡樂、大混戰歐洲隊伍

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》T1 在冠軍射手 Gumayusi 離開後，迎來年輕小將 Peyz 作為新賽季先發。今日 ( 11/30 ) 凌晨歐洲 RED BULL 紅牛盃 T1 新陣容首次出戰受到矚目。由於是表演賽遊戲當中大家打得相當歡樂，每一場都是超過 50 殺的大亂鬥，就讓我們一起看看這次的紅牛盃過程。

▼T1 參加歐洲紅牛盃。（圖／翻攝自Red Bull Gaming） ▲▼T1。（圖／翻攝自紅牛盃）

世界賽 Faker 冰鳥、Oner 蒙多令人印象深刻，而這兩隻角色正是 G2 的招牌。紅牛盃 T1 第一場比賽馬上在 G2 面前鎖下了冰鳥 + 蒙多的中野組合引發全場歡呼話題十足。遊戲當中 G2 展現極強的爆發力，特別是 Caps 他的阿卡莉宛如火影的發揮壓制住了 T1 陣容，最終 28 分鐘雙方打了 61 顆擊殺由 G2 收下勝利。

▲▼T1。（圖／翻攝自紅牛盃）

第二場關注焦點則是 Doran 拿到了新角色薩亨，這隻英雄無論在積分或是 ARAM 勝率都非常高，賽場上由職業選手操刀絕對更加恐怖，Doran 整場出現多次 1V2、1V3 畫面狂砍 11/3/4 戰績，傷害也打出 35.5 K 全場最高帶領 T1 收下勝利。第三場 T1 沒有按照位置玩，Oner 中路、Keria 射手、Faker 輔助、Peyz 打野，不過要說比賽焦點絕對得提歐洲知名實況主的物穿賽恩，中期拿到人頭後 Q 蓄滿一敲就是一個人頭，LR 也靠著超猛殭屍獲得比賽勝利。

