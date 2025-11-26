《MLB PRO SPIRIT》台日傳奇球星登場　郭泓志親曝大聯盟奮戰歷程

記者楊智仁／台北報導

Konami Digital Entertainment Co., Ltd.宣布，旗下手機遊戲《eBaseball™: MLB PRO SPIRIT》（簡稱《MLB PRO SPIRIT》）將於11月26日正式開啟特別招募活動「JAPAN＆TAIWAN LEGENDS」第一彈，15 位曾於美國職棒大聯盟MLB活躍的日本與台灣傳奇球員登場，為慶祝曾效力於洛杉磯道奇隊的郭泓志將於招募活動中亮相，今日台北紀念活動現場也特別邀請到郭泓志出席。

活動現場首先由台灣傳奇投手郭泓志與藝人賴ki 一同登台，分享自己以球員身份加入《MLB PRO SPIRIT》的感想，並暢談在美國職棒大聯盟（MLB）時期的回憶，「 小就有在玩KONAMI的棒球遊戲，所以看到自己出現在遊戲裡有很奇特的感覺，希望大家都能使用遊戲中的郭泓志來對戰！」，隨後，現場揭曉他在遊戲中的專屬特大型球員卡，郭泓志看到後驚訝地說，「雖然本人比較帥，但遊戲裡也蠻帥的，數值也真的有還原到，連我的體力不好的地方也一模一樣」。

此外，郭泓志回顧在美國職棒大聯盟的奮戰歷程，特別提及與道奇隊時期的克蕭等隊友並肩作戰的時光，說起克蕭本季宣布退休時，言語中流露出滿滿感慨。談到以「二刀流」在場上活躍的大谷翔平選手時，他語帶興奮地說，「 他真的很強，雖然會比較像是越級打怪，但遇強則強，如果有機會的話也想和他切磋看看」。此外，郭泓志對即將於明年 3 月開幕的世界棒球經典賽，「因為我們遇到的都會是很強的對手，期待台灣的選手都可以展現出最好的一面」。

MLB道奇同期隊友日本投手齋藤隆透過影片方式驚喜現身活動現場，他在影片中回顧與郭泓志在洛杉磯道奇隊期間並肩作戰、攜手挺進季後賽的經歷，以及當時兩人在休息室中置物櫃剛好在隔壁等趣事。此外，齋藤隆也分享遊戲中與郭泓志同時登場的隊伍搭配，並向台灣球迷表示，「我也是投滑球的投手，但郭泓志那顆左手滑球真的非常厲害，所以希望大家在遊戲中能把郭泓志安排在終結者的位置，而我則擔任布局投手一起出賽。」

活動後半段，則由操控遊戲中「郭泓志選手」的 YouTuber 台南 Josh，與操控「大谷翔平選手」的藝人賴ki 展開 《MLB PRO SPIRIT》 的實機對戰。雙方進行了一場熱血的比拼，最後雙方打成平手，也將會場氣氛推向最高潮。