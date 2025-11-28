沙國1.6兆收購EA恐生變？　傳「現金短缺」PIF闢謠只等美監批准

記者黃冠瑋／綜合報導

全球知名遊戲公司美商藝電先前才宣布，已達成協議以550億美元（約台幣1.6兆）出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），讓不少玩家擔心旗下遊戲核心精神恐面臨變革。沒想到近日卻爆出PIF近期似乎陷入現金短缺問題，對此PIF發言人緊急出面闢謠，目前仍持有600億美元，只等美國以及監管機構批准定案。

▼EA收購案，傳沙國基金陷入資金短缺困境。（圖／翻攝自EA）

根據外媒報導，自從沙烏地阿拉伯公共投資基金決定，收購全球知名遊戲公司美商藝電後，就引起各界討論，也讓旗下員工擔心公司理念會因此變革，使得EA高層不得不向員工安撫，短期內開發創作理念不會有所改變，並且也不會因此裁撤大量員工。然而近日卻有消息指出，PIF 的多項投資目前處於財務虧損狀態，其中就點名計畫中未來城市Neom以及一座配備機器人員工的滑雪勝地等資產都陷入困境，很可能會陷入現金短缺問題，從而影響收購EA最大變數。

雖說沙烏地阿拉伯的財富主要源於其龐大的石油儲量，但關於王國能出售的石油數量是受到現有協議和條約的限制，也意味著PIF消耗資源的速度，已經超過了國家補充資金的能力。對此，PIF發言人Marwan Bakrali則是緊急出面闢謠，目前仍持有600億美元（約1.86兆新台幣）的現金及「類似的金融工具」，因此不會影響關於EA收購計畫，並且目前收購案尚未正式完成，仍需獲得美國及其他國家的監管機構批准才能最終定案。

另外，這也不是沙烏地阿拉伯第一次投資遊戲相關產業，像是2023年以49億美元收購Scopely，今年初又以35億美元收購Niantic遊戲事業部門，掌握《Pokémon Go》主導權，EA收購案一旦成立將會成為近幾年遊戲產業最大項目投資，並且遊戲版圖將會因此變革。