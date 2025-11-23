ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Windows 11「代理式AI功能」恐成惡意軟體漏洞　微軟急發警告

記者楊智仁／綜合報導

微軟近日向全球 Windows 11 用戶發出緊急安全警告，指出即將上線的「代理式 AI（Agentic AI）」功能雖能讓 AI 代理自動執行任務，但同時可能成為惡意軟體入侵的新途徑。公司強調該功能將預設關閉，僅建議熟悉安全風險的用戶啟用。

▼微軟近日向Windows 11用戶發出警告。（圖／取自免費圖庫Pexels）▲▼Microsoft,微軟。（圖／取自免費圖庫Pexels）

根據外媒報導，當系統啟用代理式 AI 功能後，Windows 會為不同 AI 代理建立本地帳號，並賦予其部分存取權限，包括 Documents、Downloads、Desktop、Pictures、Videos、Music 等資料夾。這些帳號能在「Agentic Workspace」安全環境中運作，允許 AI 應用代表使用者完成任務。

微軟提醒，儘管代理帳號的權限有限，但這項設計仍有潛在風險，特別是可能出現跨提示注入攻擊（XPIA），惡意內容可藉由 UI 元素或文件覆寫 AI 指令，導致資料外洩或安裝惡意軟體。為防範風險，微軟表示代理式 AI 的運作將遵循以下原則：「所有 AI 行為皆需可被觀察與記錄、AI 所做的任何決策都必須經人工核准、系統將建立防竄改的審核日誌以追蹤操作紀錄、Copilot 將率先支援　預覽版已釋出。」

微軟已於本周向 Windows Insider 測試者推送首批具代理功能的預覽版本，目前尚無第三方應用支援該功能。不過，官方確認 Copilot 將成為首款支援 Agentic Workspace 的 AI 工具，未來將陸續開放更多應用程式整合。隨著這項更新，微軟正式邁入「代理式作業系統」時代，但也強調使用者應充分了解安全風險後再啟用相關功能，以防止潛在的資安威脅。

關鍵字：微軟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李沐的「多重撞臉宇宙」XD 被說像柯佳嬿.Fumi阿姨.唐鳳

推薦閱讀

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」　季度總收入超標5000萬美元

角川動漫快閃店松菸盛大登場！熱門小說漫畫、四大合影牆集結

《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

Windows 11「代理式AI功能」恐成惡意軟體漏洞　微軟急發警告

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

Steam新遊戲主機賣多少？

微軟向Windows 11用戶發安全警告

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

多人服務遊戲再遭打臉

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

角川動漫快閃店松菸盛大登場

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

最新新聞

《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播

多人服務遊戲再遭打臉

《Megabonk》拒絕TGA2025提名

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

角川動漫快閃店松菸盛大登場

《逃離塔科夫》極差體驗遭灌負評

微軟向Windows 11用戶發安全警告

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366