角川動漫快閃店松菸盛大登場！熱門小說漫畫、四大合影牆集結

記者楊智仁／綜合報導

一年一度最受動漫粉絲們期待的「台灣角川2025年終感謝祭」動漫快閃店盛大回歸，將於12月5日至12月8日在松山文創園區南向製菸工廠限時四日開展。今年活動規模全面升級，現場匯集了話題漫畫、熱門輕小說、動漫周邊、特選套書、展場限定的滿額贈特典；以及四大超人氣作品合影牆、三款全新抽卡機、加碼數位收藏卡活動；還有會場限定優惠6折起、百元花車及下殺一折的限量福袋。

▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）

【史上最豪華商品陣容，新書＆周邊新品全公開】

今年感謝祭隆重推出18部首賣新書x92款全新精品，新書陣容包含輕小說《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (12.5)》、《驚爆危機 Family (2)》、《我買下了與她的每週密會 (6)》；漫畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲 Recollect (1)》、《陰陽眼見子 (11)》、《生馬肉美味無敵》、《戀愛子彈 (1)》、《末世二輪之旅 (6)》、《情繞柔指卻帶寒 (4)》等多部話題強作；精品則推出特別企劃「我的老朋友們──《涼宮春日的憂鬱》、《聖魔之血》、《幸運☆星》、《TIGER×DRAGON 龍虎戀人》、《櫻花莊的寵物女孩》、《灼眼的夏娜》、《羅德斯島戰記》」、《DATE A LIVE 約會大作戰》、《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《全知讀者視角》等多部人氣IP新品。

▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）

【拍照紀念牆全面升級，掃碼解鎖限定數位贈品】

現場特別設置4大超人氣作品紀念合影牆──《魔法偵探時崎狂三事件簿》、《背叛者的情歌》、《全知讀者視角》、《新世界狂歡》與最愛角色合影各種拍好拍滿此外，現場掃描活動QR碼加入台灣角川官方 LINE 帳號會員，送感謝祭限定「銀河風人物收藏卡（數位款）」（共4款隨機贈送，數位贈品下載時間至 2025/12/08 為止）

▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）

【全新抽卡機首度登場，最強陣容人人都是歐皇】
本次將於會場推出最新三款型式x六組超人氣熱門IP的隨機造型抽卡機，【金屬光收藏卡機】《DATE A LIVE 約會大作戰》；【銀箔收藏卡機】《全知讀者視角》、《約會大作戰DATE A BULLET 赤黑新章》、《誰殺了勇者》；【PVC收藏卡機】《背叛者的情歌》、《渣男椎名學長與瘋男佐佐木學弟》。

▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）

【台灣角川2025年終感謝祭 快閃店活動資訊】

活動日期：2025年12月5日（五）～2025年12月8日（一）
活動地點：松山文創園區－南向製菸工廠
開放時間：10:30~20:00（12月8日為10:30~17:00）
入場方式：免費入場

▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）▲▼角川動漫快閃店。（圖／角川提供）

