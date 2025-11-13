網製「女性卡牌玩家應對手冊」爆紅！外表清潔、聊天態度超詳細

記者楊智仁／綜合報導

日本「卡牌遊戲」近年市場不斷擴大，參與其中的女性也越來越多。近期一則網友自製《【完全攻略】女性卡牌遊戲玩家應對手冊【基礎篇】》在網路上爆紅，以教育性口吻，提醒男性卡牌玩家在面對女性玩家時，強調自我管理與社交底線的重要性。

▼世界各地集換式卡牌人氣越來越高。（圖／ポケモン公式YouTube）

作者於文章前方寫下宗旨，「在這個女性常被迫自我防衛的社會中，真正的犯罪防止應從減少加害者做起，希望透過這份筆記，讓女性玩家能更自在地享受遊戲，也讓整個卡牌社群更健康發展...，這篇文章不是戀愛教學，而是防止自己成為社群公敵或被公開批評的行為指南。」該篇文章詳細分析外在儀態、內在修練、聊天舉止，接下來就讓我們簡單看看攻略內容。

首先是外在清潔感，作者表示「重點不在打扮華麗，而是避免給人髒亂或臭味印象，帥不帥不是問題，乾淨整齊才是最低門檻。」文章甚至提供具體行動指南，包括：每日洗澡與正確洗頭方式、衣物定期清洗與更換、外套定期送洗、避免異味殘留、體味與口氣管理方法等等。

接下來是內在修練，「外在可以靠整理改善，但內在養成往往反映一個人過去的人生經驗，難以一夕之間改變，然而，即使做不到『受歡迎』，至少可以做到『不讓人討厭』。」文章提到別陷入自我為中心的陷阱，就像要讀懂對方的卡牌一樣，現實中也要讀懂對方個性，以下甚至提供詳細範例。

「假設在卡牌店裡看到一對男女新手正開心玩遊戲，這時該怎麼做？ 1. 主動上前糾正他們的牌組配置、2. 友善找他們搭話聊天...」，其實兩個選項都不對，正確答案是：不要搭話。他們此刻重點是享受遊戲，你的介入只會打斷氣氛，就像迪士尼情侶排隊時突然插話「你也喜歡小熊維尼嗎？」即便是帥哥也只會被當成奇怪的人。結論：除非對方主動開口，否則請不要隨意搭話，先建立「不打擾他人」意識為內在修煉的第一課。

文章後續談到，如果展開談話要如何以對方為聊天中心、如何讓態度自然、找到自己的定位、實戰練習等項目，詳細內容可以至作者 note 文章觀看，而網友們也期待，既然有【基礎篇】，那後續是否會出【進階篇】、【高級篇】等等內容。