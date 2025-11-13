ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日遊戲大廠加薪潮？近年最多加35%　大學畢業起薪33萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大廠 SEGA 宣布再度調升員工薪資，這是繼三年前上次加薪後的再一次薪資改革，根據官方新聞稿，這次調整主要針對「日本子公司正式員工」的薪資水準進行修訂，同時提高「新進員工」的起薪。SEGA表示，「在物價上漲等社會變動下，打造員工能安心工作的環境」、「招募並培育優秀人才，以強化全球競爭力」。

▼遊戲大廠近年調漲員工薪資。（圖／翻攝自SEGA推特）

根據官方新聞稿，自 2026 年 4 月 1 日起，現任全職員工的基本薪資將平均提高約 10%，公司將把部分獎金併入固定薪資，並修訂薪酬體系使之更具彈性、可依員工職務與貢獻調整。調整後，新進大學畢業生的起薪將從每月 30 萬日圓（台幣 6 萬元） 提高至 33 萬日圓（約台幣 6.6 萬）漲幅約 10%。

這已是 SEGA 近年第二次調升基本薪資，2023 年 7 月公司曾將新進員工月薪從 22.2 萬日圓 調高至 30 萬日圓，漲幅達 35%，隨著日圓疲軟及物價上漲，越來越多日本遊戲公司選擇提高薪資：FromSoftware 於 2024 年 4 月平均調薪 11.8%，新進員工起薪提高至 30 萬日圓；CAPCOM 也在同年上調新進員工薪資至 30 萬日圓（漲幅 25%），並向現職員工發放「一次性特別獎金」作為「對支撐公司未來人才的投資」。

