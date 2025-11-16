ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA6》粉絲製「最終預告」遭誤傳　強吸29萬看網無言：被耍了

記者黃冠瑋／綜合報導

備受矚目《俠盜獵車手6》（GTA6）自從宣布再次延期後，就遭到各界群起嘲諷，不少玩家再度感到崩潰。正當以為官方繼上次延期後，又再度釋出預告來安撫玩家情緒，但沒想到近日Google所瘋狂推播的最終預告，竟是粉絲運用AI技術自製的影片，並非真的官方預告，讓不少網友直言，「感覺被Google戲耍了」。

▼《GTA6》假最終預告遭瘋傳。（圖／翻攝自Rockstar）

▲▼《GTA6》假最終預告遭瘋傳。（圖／翻攝自Rockstar）

事情其實是，隨著《俠盜獵車手6》（GTA6）再次延期後，有關遊戲話題就會過於敏感，畢竟粉絲一等就是數年之久。對此，近日就傳出Google引擎不斷推薦一部假的《俠盜獵車手6》最終預告（2026），讓不少粉絲收到通知後，竟信以為真，點下查看才發現被騙了。然而根據該影片創作者描述，首先他承認這是自己自製的假預告，「結合了多種特效、音效設計和人工智慧技術」製作而成，並非《俠盜獵車手6》的官方預告片，而這段惡搞影片只是他眾多假預告片中作品之一，從過往影片可以發現該團隊曾經為了各種娛樂形式製作過並不存在的電影、電視劇和遊戲影片，當然會有此次烏龍事件，一切還是要拜Google引擎所賜，而影片也由於推播直接突破29萬觀看。

不過收到影片通知的玩家會感到激動是可以理解，畢竟《俠盜獵車手6》已經是現代史上最受期待的遊戲之一，即使是Rockstar官方所發布的小消息也往往會在社群媒體上引起軒然大波，再加上《俠盜獵車手6》最近一次延期後，任何有關遊戲發售的消息都會受到熱烈歡迎，因此粉絲們很容易就輕易相信任何消息。

其中就有網友表示，「感覺被Google戲耍了」、「Google膽子真大，我還以為這是真的呢」、「Google這是在跟我們開玩笑，現在還沒到四月愚人節」、「原來大家都被Google騙來這裡」，也有網友對影片表示讚賞，「雖然是粉絲自製的，但影片很棒」、「說實話影片作的蠻精緻的」。

