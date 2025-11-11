台北《Lycoris Recoil莉可麗絲展》首度移師海外！早鳥票開賣

記者楊智仁／綜合報導

由木棉花國際主辦、西瓜皮育樂合作之《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》台北站，將於2026年01月10日~03月01日在台北松山文創園區 南向製菸工廠 盛大登場。本次展覽為全球首次海外移展，完整復刻日本巡迴展出，將動畫中最經典的元素原汁原味呈現。

▼《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》台北站。（圖／廠商提供）

粉絲最熟悉的LycoReco咖啡廳、水族館場景、以及DA 總部都將以立體造景與沉浸式投影重現，讓觀眾彷彿親身走進千束與瀧奈的日常與任務之中。同時，展覽也將展出製作團隊繪製的簽名板，讓人從不同角度感受作品魅力。《Lycoris Recoil莉可麗絲》自2022 年播出以來，以原創故事與角色魅力掀起全球熱潮。本次展覽除了將經典場景重現、展出製作團隊繪製的簽名板；更規劃台灣限定拍照區、角色等身立牌與展期限定周邊，讓粉絲一次收藏滿滿回憶。

《莉可麗絲展～seize the day～》台北站，早鳥預售票將搶先於12月1日（一）正式開賣，更多展覽內容、完整票種資訊將於近期公開，請持續關注官方粉絲團與IG。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽資訊

展覽日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日)

展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F

營業時間：每日10:00-18:00