《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神IV》第10賽季「煉獄混沌賽季」才剛改版沒多久，官方就在10月宣布11賽季「四大次級惡魔回歸」將迎來重大更新，除了經典惡魔王「阿茲莫丹」將以新世界首領回歸外，玩家將不再需要重新跑遍地圖解鎖傳送點。同時運行已久的名望系統將被全新「賽季階級」系統取代，以便能更快速體驗更新。

▼《暗黑破壞神IV》第10賽季「煉獄混沌賽季」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

▲▼《暗黑破壞神IV》第10賽季「煉獄混沌賽季」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

根據外媒報導，自從《暗黑破壞神IV》發售後，每個賽季開始，玩家都必須重新解鎖大部分快速旅行傳送點，因此時常會重複性探索地圖，而其實這都跟遊戲中區域「名望」系統有莫大關係，讓不少玩家認為只要賽季更新，就又是一段跑圖地獄的開始。不過未來或許玩家有福了，近期首席線上遊戲設計師Colin Finer在接受《暗黑破壞神》內容創作者DuQ訪問時，就提到從11賽季開始只要是跳過戰役的玩家將自動解鎖所有傳送點，但前提是先前至少要通關一次，而這項重大改變將顯著加快每個新賽季的開始速度，玩家不再需要騎乘跑圖前往各個地點解鎖傳送點。取而代之的是，傳送點從一開始就可以使用，能更快速便捷地前往任何目的地，這將大幅縮短每個賽季的開始時間。

對此，與傳送點解鎖掛勾的「名望系統」也將被移除，換成全新「賽季階級」系統，至於玩家所擔心聲望獎勵，像是額外的技能點和巔峰點數等，都將被轉換到新系統當中，因此玩家無須擔心獎勵消失。其中莉莉絲祭壇也將迎來革新，不再提供永久性屬性加成，而是給予玩家經驗值和次級獎勵。

▼《暗黑破壞神IV》「阿茲莫丹」11賽季將率領三位惡魔王回歸。（圖／翻攝自X／@Diablo）

▲▼《暗黑破壞神IV》第10賽季「煉獄混沌賽季」。（圖／翻攝自X／@Diablo）

此外，本次賽季主題將定為「四大次級惡魔回歸」，以四位《暗黑破壞神》的經典惡魔王回歸，由阿茲莫丹領頭，意圖奪下聖休亞瑞所爆發戰爭，對此其他惡魔王都瑞爾、彼列和安達莉爾也會在不同遊戲模式中帶著新機制回歸，像是安達莉爾會以暗影和地城詞綴來影響庫拉斯特荒城、彼列將以幻象、彼列之眼和首領替換來操縱秘域魔境、都瑞爾將以寄生蛆蟲腐化地獄浪潮，帶來全新的召喚機制，至於阿茲莫丹則是可透過信標召喚。《暗黑破壞神IV》第11賽季預計將在12月9日正式開始，雖說目前關於遊戲第二部資料片還未公布，但從官方先前2025年《暗黑破壞神IV》年度計畫中預告將在2026年登場，想必等到第11賽季上線時，很快就能揭曉全新內容。

關鍵字：暗黑破壞神四大次級惡魔賽季阿茲莫丹

