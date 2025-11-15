ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Minecraft》奶奶級玩家爆紅　溫柔秒變暴走「怒捶狂喊去死」

記者黃冠瑋／綜合報導

近幾年遊戲已不再是年輕人愛玩專利，就連許多銀髮族都想投入到遊戲魅力當中，像是先前因為《上古卷軸5》爆紅的天際奶奶。如今一位名為「GrammaCrackers」高齡奶奶由於遊玩《Minecraft》時，從溫柔講解秒變暴走，一邊怒捶殭屍，一邊狂喊去死，如此反差效果意外在網上爆紅，影片更是累積超過35萬觀看。

▼《Minecraft》「GrammaCrackers」反差舉動爆紅。（圖／翻攝自YouTube／GrammaCrackers）

▲▼《Minecraft》「GrammaCrackers」反差舉動爆紅。（圖／翻攝自YouTube／GrammaCrackers）

事情其實是，經營頻道「GrammaCrackers」的高齡白人奶奶名叫Mamie，起初會接觸到《Minecraft》是因為今年6月她的朋友推薦遊玩這款遊戲，她剛開始還有點猶豫，不過日漸遊玩後意外發現特別有趣，甚至在短短時間內便成為方塊高手，於是她後續創立「GrammaCrackers」頻道，在10月首次上傳第一支影片「史上最佳開局」，其中分享關於如何製作工具、伐木、挖礦、蓋房的過程，期間都是平靜語氣講解，讓人第一時間認為這就是普遍高齡老人所散發的慈祥。

然而當夜幕降臨，她在探索洞穴遇到殭屍或蜘蛛時，平靜語氣瞬間改變，直接從溫柔慈祥天使化身成暴走戰鬥狂，不斷使用身上木劍揮砍怪物，並一邊狂喊「混蛋蜘蛛 Die Die Die」、「壞殭屍，壞殭屍，去死、去死、去死」，甚至在一次被殭屍圍攻時沒帶武器時，她還憤怒拍桌大喊，「他們居然攻擊一個手無寸鐵的老太太」，如此氣勢逼人回應，直接意外爆紅，讓不少網友笑喊太有感染力。

另外，Mamie目前在「GrammaCrackers」 頻道已上傳三部影片，每支影片都記錄著她變身暴走過程，可說是年邁老者懷著年輕人熱血，後續Mamie也會時不時更新她遊玩過程，想必未來能再看到更多Mamie真誠可愛一面，由此可見遊戲魅力是可以跨越年齡間障礙，帶給熱愛玩家歡樂。

關鍵字：MinecraftGrammaCrackers

