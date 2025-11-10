《寶可夢》卡牌被送上太空！極端天氣考驗...返地球仍滿分評級

記者楊智仁／綜合報導

知名收藏卡評鑑公司 Beckett 與 TCG 配件品牌 Dragon Shield 合作，成功將一張《寶可夢》卡牌送入太空，經歷極端溫差與強烈風速考驗後完好返回地球。這次的「太空任務」不僅展現保護套的強度，也再度印證《寶可夢》卡牌在全球的高人氣。

▼寶可夢卡牌上太空。（圖／翻攝自Dragon Shield和Beckett Collectibles）

《寶可夢》TCG 自推出以來已成為全球最受歡迎的收藏遊戲之一，每年創造數億美元收益。隨著卡牌市場價格與熱度攀升，「評鑑卡牌」已成收藏玩家標準流程，由專業人員檢查卡面磨損、印刷誤差與保存狀況，並由 Beckett 或 PSA 等公司出具等級認證。

根據外媒報導，此次 Beckett 與 Dragon Shield 攜手，委託航太公司 Sent Into Space，將一張「Pristine」級的《寶可夢》卡牌送入地球大氣層外，卡牌以三層 Dragon Shield 保護套包裹，外層再加上硬式套卡，並固定於特製艙體上升至近太空高度。完成任務後，Beckett 再次進行評鑑，結果顯示卡牌依然保持滿分狀態，證明保護套的強大耐候性與完整保護力。