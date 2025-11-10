ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

T1三連霸挑新冠軍造型！選手開投票問粉絲、官方列英雄名單

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 世界賽最終章 T1 建立三連霸王朝，Faker 第六冠更可以說是「前無古人後無來者」。在 T1 成功捧盃後，冠軍造型自然也是粉絲們所討論話題，稍早 Doran 和 Keria 就在 IG 上詢問大家，今年究竟要選擇哪隻英雄呢。

▼T1再次奪下世界冠軍。（圖／LOL ESPORTS Flickr）▲▼LOL。（圖／翻攝自推特）

Doran 今年來到 T1 之後儘管受到質疑，但頂住壓力後等在前方是璀璨的冠軍獎盃，與此同時今年 25 歲的 Doran 也成為歷屆世界賽奪冠年紀最大的上路選手 ( Marin 24 歲 / Flandre 23 歲 / GimGoon 23 歲 / Duke 23 歲 )。拿下首冠的 Doran 也興奮在 IG 發文詢問粉絲們冠軍造型，分別是「安比薩、古拉格斯、卡蜜兒、其他」，目前安比薩是遙遙領先 63%。

▲▼LOL。（圖／翻攝自推特）

每年世界賽發揮都相當亮眼的 Keria，這次在 IG 上提出「妮可、露璐」兩個選項，截稿時妮可高達 81% 投票率，有趣的是 Keria 又在推特上詢問「瑟菈紛呢」，看起來還不好做決定。LCK 官方也整理了 T1 可能選擇的冠軍造型候選名單，讀者可以參考以下圖片查看。

▲▼LOL。（圖／翻攝自推特）

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

