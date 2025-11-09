T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史…宙斯秒發IG送祝福

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》2025 世界賽最高舞台上演電信大戰，超人氣戰隊 T1 挑戰三連霸成功，成為《英雄聯盟》史上首支三連霸的隊伍。但今年T1走得艱辛，不僅是以賽區第四種子身分進入，在去年更發生Zeus轉會期事件等，讓不少粉絲惋惜今年無緣看到同樣無人三連霸，但宙斯在看到T1奪冠後立刻送上祝福，並貼上三顆星星慶祝三連霸，讓不少粉絲期待也能再次看到宙斯綻放星芒的那一天。

▼宙斯久違發文就送上對T1三連冠祝福。（圖／godthunderzeus IG）



S15《英雄聯盟》世界賽可說是高潮迭起，除了 T1 與 AL 的八強五場血戰，KT 領袖 Bdd 奮鬥十年帶領隊友殺入決賽也讓觀眾們熱血沸騰。今日韓國招牌大戲電信大戰於最高舞台上演，最終由T1再度稱霸，以三連冠之姿締造《英雄聯盟》歷史，也是Faker個人第六座獎盃，而最終FMVP則由Gumayusi拿下。

對此，T1今年走來艱辛，在去年轉會期時與Zeus發生轉會期事件，再加上AD輪替事件，再加上多蘭表現不穩定，在季後賽成績也堪憂，不少粉絲都擔心是否今年無緣再看到T1稱霸。但粉絲多慮，T1證明自己在世界賽就是另外一個T1，最終奪下冠軍，而台灣大哥大與Riot Games在水舞廣場舉辦的觀賽派對，就吸引超過千位觀眾到場同歡，T1奪冠瞬間都高聲吶喊。

而就在T1奪冠不久，前隊友宙斯也秒送上祝福，並附上三顆星星恭喜曾經的隊友們三連霸，能再次在隊服上增添一顆星星，不少粉絲看了也感動直說，「相信宙斯還是很愛T1」、「也好想看到宙斯再次拿到冠軍！」

▼T1再次奪下世界冠軍。（圖／LOL ESPORTS Flickr）

