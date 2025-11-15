ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

時隔5年！《質量效應》新作意外洩露　玩家揭「克洛根內戰」

記者黃冠瑋／綜合報導

全球知名遊戲公司美商藝電EA先前才由於沙國收購案，造成《模擬市民手遊》確定關服，正當玩家擔心旗下其他開發遊戲也產生影響，旗下BioWare工作室率先喊話，保證科幻RPG《質量效應》新作持續開發，同時意外爆出相關美術圖，其中預示著故事將發生在《質量效應3》1000年後，圍繞著「克洛根人內戰」展開。

▼《質量效應》新作將圍繞著「克洛根人內戰」展開。（圖／翻攝自BioWare）

▲▼《質量效應》新作將圍繞著「克洛根人內戰」展開。（圖／翻攝自BioWare）

根據外媒報導，自從2020年EA與BioWare宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發當中，讓不少玩家不免開始期待新作上市，然而時隔五年依舊沒有傳出遊戲開發完成消息，再加上先前EA被沙國以1.6兆元收購，因此有不少玩家產生或許已經取消新作開發。

不過近日BioWare工作室《質量效應》系列執行製作人Mike Gamble，打破此等謠言喊話新作仍然持續開發當中，其中就表示，其實過去幾年BioWare忙得不可開交，目前團隊正在《質量效應》的新作上專注並全力以赴，我們需要建構龐大的世界觀、開發許多功能、理清人物關係，我們正在對開發的內容感到無比興奮，同時保證在準備好後，一定會帶給玩家很多樂趣。

對此，就有玩家發現在這段製作人公告的部落格文章中，除了製作人講述新作開發緩慢原因外，似乎還隱藏著意外公開的美術圖，從圖片中可以清楚看到一位身經百戰的克洛根人正在開槍，兩側是一群頭戴頭盔的克洛根戰士，也間接顯示了這是關於「克洛根人內戰」場景，而這名正在開槍克洛根人年紀似乎非常年邁，與《質量效應：仙女座》德拉克類似，但這名戰士並非德拉克，因此許多網友就猜測很可能是《質量效應2》中的隊友格朗特，故事時間將是發生在《質量效應3》1000年前後。

另外，製作人Mike Gamble也提到正在與Amazon合作，打造《質量效應》的影集，故事劇情將會放在《質量效應》三部曲與新作之間的時間線，因此不會將《質量效應》中受到粉絲喜愛的薛帕德指揮官故事翻拍，不論對許多年追隨的粉絲來說，已經是天大好消息，想必影集以及遊戲新作上市後，會再次捲起科幻宇宙風潮。

關鍵字：質量效應Bioware

