Steam災難出包...開發10年遊戲首周只賣500套　團隊嘆：心好累

記者楊智仁／綜合報導

由法國獨立團隊歷時 10 年開發的太空探索遊戲《Planet Centauri》，原本被視為「《星界邊境》結合《寶可夢》」的夢幻之作，卻在正式登上 Steam 時遭遇災難性失誤。遊戲售價 14.99 美元，累積超過 13.8 萬人加入願望清單，搶先體驗期間評價多為正面，然而上市首周僅售出 581 套，開發者當時完全不明白原因。

▼Planet Centauri上市首周僅售出 581 套。（圖／翻攝自Steam）

直到本月初開發者 Laurent Lechat 才在社群發文揭露真相，原來 Steam 系統在遊戲發售當天發生技術錯誤，導致所有將遊戲加入願望清單的玩家 未收到任何上架通知。由於曝光量大幅流失，遊戲無法進入平台首頁推薦或「新作趨勢」區域，導致首發成績慘淡。

Lechat 向外媒表示，團隊經歷了數月的焦慮與挫折，甚至開始懷疑自身實力，「我們知道結果自己也有責任，但五天只賣 500 套，完全無法理解。」他透露，為了完成這款遊戲，他與共同開發者 Boris 多年共住一室以節省開銷，甚至賣車維生，靠極度節儉的生活支撐十年開發期。

Valve 得知狀況後向開發者致歉並提出補償措施，將《Planet Centauri》列入 Steam 每日特惠，以彌補首發當天的曝光損失，該版位能讓遊戲登上首頁與全用戶推薦頁面，短時間內提升能見度。儘管如此 Lechat 坦言，「我已經沒有力氣生氣了，只覺得又挫折又無力。」但在其他開發者鼓勵下團隊仍決定接受 Valve 提案。據業界經驗「每日特惠」曾幫助遊戲銷量成長數倍，若搭配後續更新與折扣活動，仍有機會重新翻盤。