升等走1公里！實況主玩《寶可夢》意外升16等　網笑翻：超健康

記者楊智仁／綜合報導

一位日本遊戲實況主在進行《寶可夢傳說 Z-A》挑戰時立下「每升一等就走一公里」的目標，結果竟在一瞬間被迫步行 16 公里，這段驚人經歷在 X（前推特）上引發熱議，累計超過 880 萬次觀看、6.2 萬個讚。

▼日實況主定目標每升一等就走一公里。（圖／翻攝自推特）▲▼等級狂升。（圖／翻攝自推特）

發文者是遊戲實況主 マサ（@masa1225kami），他以創意挑戰聞名，例如「當向日種子昏倒就種一株向日葵」的自訂規則玩法，還曾以羊毛氈打造《烈空坐》的精緻模型而爆紅。這次他挑戰的是系列新作《寶可夢傳說 Z-A》，並設定「每升一級就走一公里」的規則，遊戲中隨劇情推進會解鎖名為「ZA登峰戰」的模式，玩家需與訓練家對戰以提升從 Z-A 的等級。

故事發展中マサ迎來與強敵的決戰，艱難取勝後卻意外觸發「特殊條件」，直接從 V 級一口氣升到 F 級，整整跨越 16 個等級，意味著他必須在現實中步行 16 公里，面對突如其來的懲罰，マサ苦笑寫到「事情變得不可收拾了。」網友們紛紛留言「這挑戰太健康了吧」、「這算不算被劇情坑了」、「走完應該可以進化成健身達人！」最終マサ也信守承諾，用約 3 小時實際走完 17.12 公里，完成這場「體力與毅力兼具」的寶可夢挑戰。

關鍵字：寶可夢傳說ZA

