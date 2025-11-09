美零售商祭《寶可夢》卡牌限購令　打擊黃牛掃貨玩家痛哭流涕

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們喜愛的卡牌之一，不過卻也衍生出許多問題，像是日本民宿卡牌垃圾山、員工盜刷公款、教小孩黑心賺錢等。近日美國知名賣場Walmart又爆出遭到大量黃牛洗劫寶可夢卡包，讓零售商不得不祭出限制消費者只能購買五盒政策，以此打擊黃牛不當行為。

▼美國知名賣場Walmart遭黃牛大量洗劫寶可夢卡牌。（圖／翻攝自Getty Images）

事情其實是，近年來，寶可夢卡牌在全球掀起前所未有的熱潮，從收藏、比賽到投資用途市場規模持續擴大，實體卡需求急速上升，藉此黃牛倒賣手法更是層出不窮，因此也困擾著許多批發零售商。對此，美國上週知名賣場Walmart就傳出一段在TikTok上瘋傳的影片，可以看到一群疑似黃牛消費者一次性購買了數百盒卡牌，讓商店貨架上的商品全部清空，消息曝光後，直接遭到網上瘋傳，許多網友痛批如此行為相當不可取，眼見事情越演越烈，讓該零售商不得不採取強硬措施，實施新的限購政策，並告知所有在賣場工作的員工。

根據賣場政策公布顯示，此次限購涵蓋鐵盒、補充包以及所有其他寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）相關商品，並且每個消費者只能限購5盒卡包，除此之外官方也為了防止其他商品也出現相同情形，有關任何集換式卡牌商品也將受到此政策限制。雖說此政策沒辦法完全杜絕黃牛轉賣行為，但至少能減緩黃牛大量洗劫卡牌，讓其他真正熱愛《寶可夢》卡牌粉絲能夠買到屬於自己的夢幻卡牌。