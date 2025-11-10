ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償　玩家大讚郵件歸還：有夠暖心

記者黃冠瑋／綜合報導

一款由前《戰地風雲》系列開發者組成的Embark Studios，推出科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》，上市後直接爆紅，首發日在Steam上更是超過35萬人同時上線。然而近期遊戲卻出現外掛騷擾，不過開發團隊在嚴懲外掛的同時，竟做出如果遇到外掛而失去裝備，將會透過郵件歸還，讓不少玩家大讚此舉有夠暖心。

▼《ARC Raiders》出現兩個罕見情形。（圖／翻攝自《ARC Raiders》Steam）

▲▼《ARC Raiders》出現兩個罕見情形。（圖／翻攝自《ARC Raiders》Steam）

近幾年撤離射擊遊戲玩法，可說是深受許多開發者喜愛，自從2017年《逃離塔科夫》率先封測後，其他類似遊戲如同雨後春筍般不斷冒出，像是先前深陷盜圖風波，至今仍不確定是否能正式上市的《馬拉松》，以及近期借鑑《逃離塔科夫》的爆棚黑馬《逃離鴨科夫》等。如今科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》也跟著搶在10月底上市，一推出後便創下首發在Steam榮獲萬人極度好評佳績，玩法也如同多數撤離射擊遊戲類似，玩家須扮演Raiders探索末日生存資訊，除了要對抗末日機兵（PVE）外，也要面對同樣掠奪的玩家（PVP）。

不過，爆紅的同時卻也衍生多數遊戲會遇到的問題，也就是外掛氾濫，就有許多玩家向官方回報，近期遭到外掛擊殺時，玩家會因為系統判定造成所使用的裝備丟失，顯示了目前遊戲所面臨的最大挑戰。對此，官方在第一時間接收到此訊息後，便在積極嚴懲外掛，但沒想到還做出了一項難得補償，透過郵件歸還玩家所失去裝備。別看這只是小小補償，畢竟很少開發商會出類似事情，原因是這必須讓官方回追特定外掛帳號的行動Log後，才能得知他在開掛期間所擊殺過的玩家與造成的裝備損失，因此過程非常繁瑣，可見官方對於玩家相當重視，讓不少玩家大讚此舉有夠暖心。

另外，值得一提的是雖說遊戲有PVP玩法同時進行，但罕見的是在這互相掠奪生存世界，竟很少出現預想中背後偷襲或是背叛事情發生，反而是彼此互相幫助，如此友善氛圍，讓不少剛加入玩家都感到相當震驚，而這都要歸功於官方沒有限制最後脫離戰場的人數，再加上玩家們也不想因此損失裝備，才有了現在看到的罕見景象。

I didn't know we get refunded is someone cheats :O W devs <3
byu/Jfourmes inArcRaiders

