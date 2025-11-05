ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

大叔主角流行！調查曝中年讀者愛看「異世界」...漫畫飆長3倍

記者楊智仁／綜合報導

電子書平台 BookLive 於 11 月 3 日「好大叔之日」公布最新閱讀數據，揭示 40 歲以上男性的漫畫消費趨勢。根據調查「大叔系」漫畫在近五年間急速成長，2025 年的出版數量比 2020 年增加約 3.5 倍。

▼「大叔系」漫畫在近五年間急速成長。（圖／翻攝自@Isekai_Ojisan推特）▲▼異世界舅舅。（圖／翻攝自推特）

BookLive 平台目前已上架超過 100 萬冊漫畫與書籍，並提供 1 萬冊以上免費作品，用戶數突破 1,500 萬人。根據統計，在收錄的 12 萬部漫畫作品中，標題含有「おじさん（大叔）」或「おっさん（老爹）」的作品從 2020 年的 16 部激增至 2025 年的 56 部，顯示「中年男性主角」題材正成為新趨勢。

BookLive 同步公布「40 歲以上男性購買漫畫排行榜」，其中兩部「大叔主角」作品進入前十名：《引退したおっさん冒険者、再雇用で最強ギルドマスターになってしまう》（暫譯簡稱，退休大叔）、《鄉下大叔成為劍聖》，《退休大叔》為前十名中唯一尚未動畫化的作品，卻能奪下第二名顯示其極高人氣與口碑。

此外 BookLive 針對「標題中含有『大叔』」的作品進一步分析，結果顯示 40 歲以上男性讀者購買前十名的作品全數屬於「異世界」題材。這顯示中年男性讀者特別偏好以「重生」、「再出發」或「轉職冒險」為主題的故事，反映對「第二人生」的共鳴與憧憬。

關鍵字：異世界

