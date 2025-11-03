ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

水管爆裂...玩家上萬價值《寶可夢卡牌》全毀　保險公司也沒轍

記者楊智仁／綜合報導

一名《寶可夢集換式卡牌遊戲》長期玩家近日在 Reddit 上分享，他的整個卡牌收藏因家中汙水管爆裂而被毀，損失金額接近 1 萬美元，事件曝光後迅速在網路上引發熱議，許多玩家表達同情、也有人提出創意募款活動。

▼整個卡牌收藏因家中汙水管爆裂而被毀。（圖／翻攝自Reddit）

這名網友表示自己從小就是《寶可夢》粉絲，2019 年大學畢業後開始蒐集寶可夢卡牌，為了幫助父親創業，他暫時住在祖母家地下室，沒想到某天家中汙水管爆裂，由於地下室密閉家人未能及時察覺異味或滲水情況，這導致收藏冊與封裝補充包等物品皆被汙水浸泡數日，儘管有些卡包還沒開封，但清理人員判定是「三級水損汙染」 ( 最嚴重等級汙水災害，通常含有害物質 )，這些卡片全部無法挽救，保險公司也表示「無法把這些卡片當成有價收藏品理賠。」

消息傳出後，部分網友們表示同情，甚至建議他直播「開封汙水包」並以娛樂形式募款，但也有人批評他囤積卡包。這次事件則提醒收藏家加強防潮與保險措施，以免重演這場令人心碎的「卡牌災難」。

I Lost My Entire Collection…
byu/Substantial-Pie-4973 inPokemonTCG

關鍵字：寶可夢

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

