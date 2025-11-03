《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」！超高收入全球買9間豪宅

記者楊智仁／綜合報導

現年 68 歲日本知名音樂製作人鷺巢詩郎，曾經負責《新世紀福音戰士》、《進擊的巨人》、《新·哥吉拉》等多部代表作配樂者，日前在朝日電視台節目《白金家庭＆周二良純孝太郎合體特別篇》中罕見現身，首度透露自己驚人的版稅收入與生活，引發觀眾熱烈討論。

▼68 歲日本知名音樂製作人鷺巢詩郎。（圖／翻攝自推特）

鷺巢自 1978 年參與爵士樂團 T-SQUARE 出道專輯製作起，活躍於音樂界逾 46 年被譽為日本配樂界的傳奇人物，節目中，當製作組詢問其版稅收入時，他坦言「每三個月都不同，但基本上都是好幾千萬日圓。」並笑稱「當你帳戶前面出現第八位數時，真的會忍不住想跳舞。」

此外，他還透露目前在全球共擁有 9 處房產：包括法國 5 間、東京 3 間、倫敦 1 間，並表示自己會為激發創作靈感，每三個月搬到不同住所居住。節目主持人高嶋千沙子也特地造訪他位於巴黎的豪宅，該建築為路易十六時期財政大臣的官邸擁有 260 年歷史，市值約 2.6 億日圓，裝修費更高達 5,000 萬日圓。