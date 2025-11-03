ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」！超高收入全球買9間豪宅

記者楊智仁／綜合報導

現年 68 歲日本知名音樂製作人鷺巢詩郎，曾經負責《新世紀福音戰士》、《進擊的巨人》、《新·哥吉拉》等多部代表作配樂者，日前在朝日電視台節目《白金家庭＆周二良純孝太郎合體特別篇》中罕見現身，首度透露自己驚人的版稅收入與生活，引發觀眾熱烈討論。

▼68 歲日本知名音樂製作人鷺巢詩郎。（圖／翻攝自推特）▲▼鷺巣詩郎。（圖／翻攝自推特）

鷺巢自 1978 年參與爵士樂團 T-SQUARE 出道專輯製作起，活躍於音樂界逾 46 年被譽為日本配樂界的傳奇人物，節目中，當製作組詢問其版稅收入時，他坦言「每三個月都不同，但基本上都是好幾千萬日圓。」並笑稱「當你帳戶前面出現第八位數時，真的會忍不住想跳舞。」

▲▼鷺巣詩郎。（圖／翻攝自推特）

此外，他還透露目前在全球共擁有 9 處房產：包括法國 5 間、東京 3 間、倫敦 1 間，並表示自己會為激發創作靈感，每三個月搬到不同住所居住。節目主持人高嶋千沙子也特地造訪他位於巴黎的豪宅，該建築為路易十六時期財政大臣的官邸擁有 260 年歷史，市值約 2.6 億日圓，裝修費更高達 5,000 萬日圓。

關鍵字：EVA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

推薦閱讀

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」！超高收入全球買9間豪宅

《絕地戰兵2》偷偷強化「敵怪特性」　玩家怒求公正透明別開惡例

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽！電信大戰對決KT寫今年最終章

亞馬遜裁員震盪！《美洲新世界》四年慘痛停更　14000人面臨失業

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

美政府用《最後一戰》宣揚移民取締　開發元老斥責：手法太過分

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」...《幻獸帕魯》訴訟恐有變數

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億　製作成本曝光大賺錢

瑪利歐超紅目標走向100周年？任天堂團隊點核心「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性　承認微軟沒保護好「冒險創意人才」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽

美政府用《最後一戰》宣移民取締

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

《絕地戰兵2》偷偷強化敵怪特性

黃仁勳活動突喊「Faker！」

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《美洲新世界》四年慘痛停更

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

最新新聞

《EVA》音樂製作人曝「版稅進帳破億」

《絕地戰兵2》偷偷強化敵怪特性

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽

《美洲新世界》四年慘痛停更

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

美政府用《最後一戰》宣移民取締

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億

任天堂團隊強調瑪利歐「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366